Leticia Sabater recuerda su baile con Felipe VI y revela con qué miembro de la realeza salió

Hace dos meses, cuando Leticia Sabater todavía se encontraba en 'La casa fuerte', Alessandro Lecquio desvelaba que la cantante había mantenido una noche de pasión con alguien cercano al rey Felipe VI. Por supuesto, esa jugosa información no ha pasado desapercibida para María Patiño durante la visita de Leticia Sabater a 'Socialité', que ha servido para conocer la identidad de ese misterioso amante,

Leticia Sabater en 'Socialité'

En primer lugar, Sabater quiso corregir a Lecquio, ya que esa relación fue mucho más que un simple rollo casual: "Se equivoca, porque prácticamente salimos un año." En lo que sí acertó el colaborador fue en la alta alcurnia del aludido, cuyo nombre ha sido ratificado por la cantante: Fernando Moreno de Borbón, sobrino del rey Juan Carlos, que perdió la vida a los 44 años en un accidente de moto.

"Una persona maravillosa, un gran amor mio. Fue una relación de verdad, saliendo casi todos los días, que yo dejé porque me aburría demasiado el círculo de tanto apellido importante," aseguraba Sabater, que llegó a coincidir con el rey Felipe VI en el funeral de Moreno de Borbón, aunque antes tuvo la oportunidad de conocerle mucho más de cerca debido a su relación: "En esos círculos siempre me lo he pasado muy bien. Era normal ver al rey en una discoteca, podías bailar con él tranquilamente."

En la cúpula real

Ante esa confesión, Patiño no tardó en preguntarle cómo se defiende el monarca en la pista de baile. Sabater no pudo calificarle como un gran bailarín, pero sí que le ha alabado a nivel humano: "Nos presentamos, me dio dos besos y tuvimos una conversación absolutamente normal. Es encantador. Le encanta pasar desapercibido, que le trates como a una persona totalmente normal." Y por último, interrogada acerca de con cuál de las dos infantas se llevaba mejor, la presentadora tuvo una clara ganadora: "Cristina es más divertida, quizá puede ser más parecida a mí, porque es más abierta, pero las dos son encantadoras."