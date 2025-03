Lidia Torrent responde a 'Fiesta' por confirmar su supuesta ruptura: "Hay que ser más respetuoso y profesional"

Por Redacción |

La entrega de 'Fiesta' del domingo 9 de marzo estuvo cebando la noticia de la ruptura entre una presentadora y un futbolista hasta que desveló de qué pareja se trataba. Según el programa de Telecinco, Lidia Torrent y Jaime Astrain se habrían separado tras 6 años de relación y con una hija en común.

Ahora, tras haber visto la información que se ha dado y la repercusión que ha tenido tanto públicamente como en su entorno, la propia Lidia Torrent ha usado sus redes sociales para lanzar un comunicado respondiendo a lo ocurrido. "Hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y", arranca diciendo en el vídeo que ha colgado.

A continuación, hace hincapié en que ha sucedido "en un programa en la que fue mi casa durante casi 10 años", pues Torrent trabajó mucho tiempo como camarera en 'First Dates' y condujo 'Secret Story: La casa de los secretos' antes de dar el salto a TVE, donde es concursante actualmente de 'Bake Off: Famosos al horno'.

"No sabes el daño que puedes hacer"

La presentadora pone en contexto lo que ocurrió en 'Fiesta' exponiendo que "dieron una información bastante gorda sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas, haciendo suposiciones solo por lo que pasaba en redes sociales". "No está bien hacer eso. Para empezar, cuando alguien forma parte de la casa creo que se le puede cuidar un poquito más", expresa poniéndose más seria, y seguidamente matiza que sí que le llamó un redactor, "pero yo también puedo tener ese espacio en el que yo no vaya contando a la prensa cada paso que da mi relación".

"Lo que no es lícito es publicar una noticia así, sin saber si es verdad. Porque no sabes ni el daño que puedes hacer, ni la repercusión que tiene, no sabes lo que está pasando...", afirma la presentadora, y lanza un último mensaje antes de acabar su comunicado: "Hay que tener cuidado con estas cosas, no está bien. Hay que ser más respetuoso y más profesional. Las dos cosas. Tengo una hija que cada día se entera más de las cosas, así que por favor, seamos un poquito más generosos y conscientes de cuánto daño se puede hacer".