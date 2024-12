Por Pablo Fernández Pérez |

El programa de 'La revuelta' del 3 de diciembre recibió la visita de Lola Índigo. La cantante venía a promocionar su nuevo tema con Paulo Londra: 'Perreito pa llorar'. "Es una canción de reguetón pero tristona", definía la artista. Pero, aparte de hablar del tema, quiso aprovechar para comentar lo que le acababa de pasar con la polémica del Santiago Bernabéu al haber anunciado su nueva fecha tras el aplazamiento de su concierto.

Lola Índigo en 'La revuelta'

, decía Lola Índigo nada más entrar y recibir los vítores del público. Al oír ese comentario, David Broncano quiso hacer hincapié en él, y ella respondía:. "Me has dicho queporque era un momento tenso, claro", decía el presentador, y añadía:

"Como todo el mundo. Bueno, a mí me dijeron que el Madrid iba a hacer un comunicado y ya estaba colgado", revelaba la cantante, a lo que sumaba: "Si tú te lees el comunicado, lo que dicen, realmente, no es nada nuevo: que hasta que no se terminen las obras del Bernabéu no va a haber ningún concierto". "A nosotros nos dieron una fecha, el 14 de junio (...) Tanto mi equipo como el Bernabéu estamos trabajando para que, con una convivencia guay, se pueda realizar el concierto: ellos con la obra y nosotros haciendo una sonorización de puta madre para que no moleste a los vecinos", comentaba la triunfita.

"¿Ayer te enfadaste cuando lo viste?", preguntaba Broncano, a lo que ella respondía: "No me enfadé, me llevé un disgusto, me dio un poquito parraquito. Pero bueno, esta mañana he visto todo de un color diferente y entiendo que ellos tengan que defenderlo porque están en un juicio, tío". Después, la cantante buscaba su cámara y lanzaba un mensaje a sus seguidores: "No preocuparse, que va a salir todo bien, como siempre, porque siempre sale todo bien".

Lola Índigo paga la ronda

"Yo lo siento mucho por mi gente de Universal pero yo lo voy a decir. Si hay algún vecino que quiera venir al concierto, yo, personalmente, los invito a los que quieran venir, de gratis", decía la cantante. En ese momento, Broncano bromeaba: "Hoy casualmente tenemos un programa de ayudar a barrios desfavorecidos de Madrid y hoy todos son de Castellana y de cerca del Bernabéu". Más adelante, el chiste dio paso a un compromiso, ya que la cantante aseguró que invitaría a todos los asistentes.