Loles León se sincera en 'La revuelta': "Con 72 años me quedé con 2.000 euros en la cuenta"

Programa relacionado
La revuelta
2024 - Act
España
Talk Show
Popularidad: #63 de 1.948
- 6
- 1
Loles León, en imágenes 22 fotos
La todoterreno Loles León visitó el miércoles 25 de febrero 'La revuelta' para hablar de su nuevo programa en La 2, 'Zero dramas', que se estrena el domingo 8 de marzo. Con 75 años, se embarca en este nuevo proyecto tras toda una vida trabajando. Sin embargo, parece que el extenso currículum profesional de la actriz no se ha traducido en una economía saneada. Así lo expresó ella misma al responder a la pregunta del dinero de Broncano: "Ha entrado mucho dinero, pero no se ha quedado por circunstancias de la vida".
Fue durante el mandato de Cristóbal Montoro como Ministro de Hacienda cuando una regularización provocó la pérdida de gran parte de sus ahorros. "Estaba hecha la sociedad limitada y todo era transparente. De un día para otro cambian el criterio y te piden todo lo desgravado años atrás, con intereses y multas", explicó Loles León. La actriz hizo frente a la situación y tuvo que vender su apartamento en Ibiza. "Con 72 años, en el 2022, me quedé con 2.000 euros en la cuenta. Lo pagué todo. Me embargaron la cuenta. Todo lo que entraba se lo quedaban", reveló León.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- Jurado de 'Decomasters': "Disgustos no nos han dado los concursantes, pero sí momentos de risas y de llantos"
- Blanca Romero ('Pura Sangre'): "Parece que cuando pasan los años ya vas estando más olvidada"
La actriz no se quedó de brazos cruzados y trató de remontar la situación. "Trabajé en 4 y, a veces, 5 trabajos. Con 72 años me iba de punta a punta de España. Hacía 'Padre no hay más que uno', 'La que se avecina', 'Una noche con ella' y 'Tu cara me suena', todo de golpe", dijo León. Aun así, afirmó que, poco a poco, su situación ha mejorado: "Ahora me estoy recuperando. He vendido mi casa hace nada".
El dardo de Loles León a 'La revuelta' por rechazarla como invitada
David Broncano y su equipo. El presentador se mostraba sorprendido al saber que era la primera vez que Loles acudía al programa. "Me dijisteis que no", le espetó la actriz de forma tajante. León desveló la negativa del equipo de 'La revuelta' cuando les pidió ir para promocionar una obra de teatro "hace un año y medio o dos".
"Total, que en ningún sitio, ni aquí, ni aquel hombre que cuida bichos", dijo la actriz, refiriéndose a Pablo Motos y 'El hormiguero'. "Pero no lo necesito, sigo siendo la misma y estoy mejor que nunca sin ti y sin aquel", soltó León. Broncano trató de redimir la culpa y afirmó haberse llevado "un disgusto". Sin embargo, Loles trató de rebajar la tensión y apuntó: "Es que no me habías catado, en un tiempo adelante vuelvo".