La fugaz visita de Tony Grox y Lucycalys a 'La revuelta' como "los flamantes ganadores de Eurovisión"

Por Redacción |

Cuatro días después de proclamarse ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox y Lucycalys hicieron parada en 'La revuelta'. Su presencia estaba anunciada desde la tarde, pero el protagonismo de la noche recayó en Juan Dávila, cuya entrevista se extendió más de lo previsto y dejó a los vencedores del certamen musical de para el último tramo del formato de La 1. Cuando por fin pisaron el escenario, el programa estaba a punto de finalizar y el apenas tuvieron unos minutos para intercambiar impresiones de su experiencia en Benidorm. Una visita breve para uno de los nombres propios de la semana en Radiotelevisión Española.

Tony Grox y Lucycalys visitan 'La revuelta' tras ganar el Benidorm Fest 2026

En su presentación, David Broncano arrancó con una frase que no tardó en generar comentarios: "Hay una actuación musical para acabar el programa, los flamantes ganadores de Eurovisión...". El presentador corrigió rápidamente el desliz tras un comentario de Ricardo Castella, ya que este año el Benidorm Fest no está vinculado al festival europeo. "Ahora por motivos nobles no te lleva a Eurovisión pero te lleva a ganar el concurso y venir aquí entre otras cosas", añadió.

Fiel a la tradición del formato, Broncano no dejó pasar la oportunidad de lanzar su pregunta clásica sobre el dinero en el banco. "Sería muy distinta la respuesta si os la preguntara hace una semana", apuntó. Tony Grox aclaró que aún no han percibido los 150.000 euros del premio y detalló el reparto: "100.000 es para el intérprete y 50.000 para el compositor". Lucycalys, entre risas, resumió su situación actual asegurando que le daba "para unas pipas y un Monster".

Lucycalys canta 'T amaré' en el escenario de 'La revuelta'

Su balance del Benidorm Fest 2026

Pese a lo ajustado del tiempo, ambos compartieron cómo están viviendo estos días posteriores al triunfo. ". Imagínate que quería venir de público y mira ahora", comentaron, evidenciando la dimensión del salto que han dado en cuestión de días. Sin margen para profundizar más, la conversación dio paso a la actuación musical.

El programa se despidió con la interpretación en directo de 'T amaré', la canción con la que se impusieron en el Benidorm Fest, ganando la quinta edición y llevándose también el Premio Univisión. Tony Grox y Lucycalys adaptaron su puesta en escena al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, pero manteniendo la misma esencia. Una visita rápida que parecía más un trámite para Broncano que una oportunidad de poner en valor este certamen que busca tener entidad propia.