Loreto Mauleón, en su visita in extremis a 'La resistencia': "Aún no sé cuál es el secreto de 'Puente Viejo'"

El 20 de enero acudió a 'La resistencia' la actriz nominada a los Premios Feroz por su participación en 'Patria', Loreto Mauleón. Al principio del programa, David Broncano y Ricardo Castella admitieron que estaban teniendo dificultades con los invitados: "A última hora no pueden venir por haber estado con un positivo o historias así". Ingrid García Jonsson tenía sección esa noche, pero tampoco pudo acudir.

Loreto Mauleón en 'La resistencia'

"Os habéis tenido que conformar conmigo", dejó caer la actriz de 'Lo que escondían sus ojos', afirmando que la avisaron a última hora para que acudiese al programa. No obstante, Broncano quiso dejar claro que Mauleón estaba programada para más adelante. Aprovechando su paso por el espacio de Movistar+, la intérprete recomendó al presentador que viese la serie de 'Patria' y recordó su paso por 'El secreto de Puente Viejo': "Estuve dos años y medio y otros seis meses después". El conductor del espacio se dio cuenta de que la famosa serie de sobremesa de Antena 3 emitió su último episodio durante la pandemia.

Por curiosidad, preguntó a la actriz si se había descubierto en algún momento el "secreto" de 'El Secreto de Puente Viejo': "Aún no sé cuál es", admitió, pero sí que pudo explicar a Broncano qué es lo que le pasó a su personaje: "Se fue a Cuba y más adelante se quedó en silla de ruedas. Luego se levantó, mató al malo del pueblo y se piró", desveló la artista. El conductor indicó que en la serie de 'Patria', el personaje de Mauleón también estuvo en esa situación: "Me están encasillando en que me pasen movidas", bromeó la intérprete sobre la conexión de sus personajes.

¿Qué carrera estudió Loreto Mauleón?

Aunque finalmente terminó siendo actriz, Loreto Mauleón confesó en 'La resistencia' que se licenció en una carrera completamente opuesta a su trabajo, pues estudió Ingeniería de obras públicas: "Estaba muy perdida. Me gustan las estructuras, pero no me acuerdo de nada", admitió la artista que nunca llegó a ejercer porque escogió la interpretación. Su paso por el espacio emitido en Movistar+ fue "la mejor entrevista" que ha tenido, gracias a que, al finalizar el programa, la intérprete pudo comer gambas, una de las cosas que mejor se le dan.