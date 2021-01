La extraña petición de David Broncano al guitarrista de Maná en 'La Resistencia' que ha causado asombro

El 11 de enero, David Broncano, presentador de 'La resistencia', disfrutó de una entrevista con Sergio Vallín, guitarrista del grupo Maná, del cual es muy acérrimo seguidor. El invitado del programa se sorprendió con algunas de las preguntas y reacciones que manifestó el humorista, demostrando en todo momento saberse al dedillo las letras y canciones de la banda. El fanatismo de Broncano llegó a un punto en el que, al final de la entrega, realizó una extraña petición al artista.

David Broncano corta pelo a Sergio Vallín en 'La resistencia'

"¿Es posible que me des algo de pelo? Un mechoncillo tuyo, no cuesta nada", solicitó el presentador de 'La resistencia'. Sergio Vallín se quedó atónito al escuchar la rara petición de Broncano: "¿Vas a hacer vudú? Es un poco raro, nadie me ha pedido algo así", confesó el guitarrista de Maná. "¿Te puedes quitar 7 u 8 pelos con el funículo? Yo he dicho que si algún día me quedo sin pelo, me voy a trasplantar pelo rapidísimo. Tener un flequillito de Maná, flipas", bromeó Broncano.

Al final del programa, Sergio Vallín permitió que el conductor del espacio de Movistar+ le cortase un pequeño mechón en directo: "Que pelo tan sedoso. ¿Te lo puedo oler?", preguntó Broncano mientras acercaba su rostro al cabello del guitarrista. "Huele a Caribe", volvió a bromear el presentador. Por si fuera poco, Vallín también quiso tener un detalle con el humorista y le regaló una guitarra para que cuando se volviesen a ver, el presentador hubiese aprendido a tocar el famoso tema de la banda "Clavado en un bar".

"Es uno de mis grupos favoritos"

A pesar de la extraña petición de David Broncano, Sergio Vallín, miembro del grupo Maná afirmó que había pasado "un buen rato" en 'La resistencia'. El presentador aseguró desde el primer momento que era su "fan número uno en España" y que se había "peleado con mucha gente" por ellos: "Es uno de mis grupos favoritos". Algo que demostró a lo largo de la entrevista, ya que estuvo cantando todos los temas de la banda: "Es verdad que te sabes las canciones", se sorprendió el invitado.

Entre canción y canción finalmente Broncano volvió a sus preguntas habituales sobre sexo y dinero. El guitarrista afirmó que desconocía cuanto había ganado con su último disco en solitario, pues también había invertido bastante en el proyecto. Sin embargo, no tuvo problemas a la hora de contestar cuantas relaciones sexuales había tenido recientemente: "Todos los días. 29 de 30", confesó el artista.