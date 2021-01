David Broncano llega a 'La Resistencia' tarde y multado por la Guardia Civil

Siendo uno de los presentadores más irreverentes de la televisión actual en nuestro país, es raro encontrarnos un día en el que David Broncano no sea noticia. El presentador de 'La resistencia' ha cobrado notoriedad por sus originales entrevistas y alguna que otra polémica. Ahora, el presentador es noticia por llegar tarde al programa que él mismo presenta... con una multa incluida.

David Broncano en 'La Resistencia'

Con media hora de retraso y una multa de 200 euros: así es como llegó Broncano a la grabación de su propio programa en la tarde del pasado jueves 14 de enero. El presentador comenzaba a narrar: "He llegado tarde porque me ha parado la Guardia Civil viniendo para acá". El presentador, que contaba con un par de miembros de los cuerpos de seguridad en la audiencia a los que él mismo invitó, continuaba explicando: "Con estos no ha habido manera. Me han dicho que no llevaba la ITV pasada, que no sé cómo lo han sabido, pero debía ser cierto... y les he dicho, bueno, pues ya está multadme".

Broncano, que llegaba al rodaje con una sanción de 200 euros, contaba, además, que el incidente podría haber ido a mayores debido a un objeto sospechoso que portaba: "Yo llevaba en el asiento del copiloto un arco. Ya me habían dado la multa y me dijeron: ¿Qué es eso de ahí, señor? Madre mía la que se ha liado, virgen santa...", reía el presentador. "La media hora de retraso de hoy, gracias al arco".

Infractor reincidente

No es la primera vez que escuchamos a David Broncano contar cómo ha sido sancionado por las autoridades por temas relacionados a la conducción. Durante 2019, el presentador narraba cómo había llegado a acumular una cuantiosa deuda en multas por "un tramo de la Castellana" en el que no se podía ir a más de 50 kilómetros por hora: "Me llegaban las cartas a otra dirección y en dos meses yendo a 70km/h, me habían llegado 3.000 euros en multas".