David Broncano lamenta haber llevado a Vicky Luengo a 'La resistencia': "¿En qué hora la hemos invitado?

Vicky Luengo visitó 'La resistencia' el 13 de enero para promocionar su nueva miniserie, 'Antidisturbios' y una obra de teatro. Una vez más, la entrevista de David Broncano fue de lo más peculiar y original donde la invitada llegó a explicar cuáles eran los filtros que tenía a la hora de escoger pareja: "Que no tenga faltas de ortografía ni boqueras", afirmó la actriz, pero apuntó que "con Filomena y la pandemia no estamos para poner muchas condiciones".

David Broncano y Vicky Luengo en 'La resistencia'

Por otro lado, Luengo explicó que sabía hablar francés porque lo aprendió para rodar una película, donde también tenía que bailar flamenco. A Broncano se le ocurrió una idea, que ella dijese una frase en el idioma mirando a cámara mientras que el salía detrás del sofá como un bailaor. Sin embargo, la mala coordinación de la broma hizo que el presentador se lamentase de haber invitado a Luengo: "Virgen santa, ¿en qué hora la hemos invitado? Di la frase en francés, salgo yo bailando y nos quitamos esto que no tiene ningún sentido. Lo estoy pasando peor que tú", lanzó el conductor de 'La resistencia'.

La complicidad entre la invitada y el presentador se notó desde el primer momento y es que no era la primera vez que hablaban. Luengo desveló que hace unos años pasaron una tarde juntos con una amiga: "Tenemos una amiga en común y tomamos un café los tres. Tú ibas con muleta, y nos metimos en una librería a ver libros de escalada". Cuando la actriz detalló un poco más su encuentro, fue cuando Broncano lo recordó: "¡Me acuerdo de todo, entramos a la librería Desnivel porque iba a comprar un libro de escalada en Alaska, estaba cojo porque me caí haciendo alpinismo!".

El chiste a Álex García

Vicky Luengo aprovechó su paso por 'La resistencia' para hablar sobre la entrevista que le hicieron a su compañero de 'Antidisturbios', Álex García. El intérprete se marchó algo molesto del espacio presentado por David Broncano y después volvió a ser invitado para calmar las aguas: "No me gustó cómo le tratasteis. Me dio pena. Me pareció fetén que le volvierais a invitar", afirmó la actriz. El conductor del espacio de Movistar+ explicó que hizo "un chiste de destrucción masiva, porque a los cómicos a veces se nos calienta la boca": Se llevó un disgusto. Pero el chiste era gracioso", bromeó Broncano.