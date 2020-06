Los Javis ofrecen a María Teresa Campos participar en 'Veneno' y 'Paquita Salas': "¿Queréis que haga de puta?"

María Teresa Campos tendrá un papel en 'Veneno' y otro en la cuarta temporada de 'Paquita Salas'. Con los detalles todavía por confirmar, la presentadora ha aceptado al menos la oferta que Los Javis le han planteado en su canal de Youtube, con el que se ha reinventado desde su propio jardín con el espacio de entrevistas 'Enredados por María Teresa Campos'.

María Teresa Campos charla con Los Javis en su jardín

El pasado mes de marzo, Javier Ambrossi y Javier Calvo se vieron obligados a detener el rodaje de 'Veneno' a causa de la crisis del coronavirus. Ahora lo han retomado para finalizar la serie de Atresplayer Premium que, tras el éxito de su primer episodio, estrenará el segundo el próximo 28 de junio.

Así las cosas, los directores le trasladaron la oferta en firme: "En uno de los capítulos vamos a hacer una cosa especial que te queremos proponer", lanzaba Ambrossi, a lo que la anfitriona respondía con humor: "¿Qué queréis que haga, de puta?". Ante las carcajadas de sus invitados, añadía: "Eso no sé si lo sabré hacer, es lo único que no he hecho".

La idea es que María Teresa se interprete a sí misma como la "reina de las mañanas", pero en la década de 1990. Lo explicaba Ambrossi: "Cristina, la mañana siguiente de ir a 'Esta noche cruzamos el Mississippi', no sabía que iba a ser el fenómeno que fue. Está desayunando viendo el programa de las reinas de las mañanas y tú comentas la audiencia de Pepe Navarro la noche anterior y quién había salido". De esta forma, la Veneno descubriría que se está haciendo famosa gracias al programa de la matriarca de las Campos.

"Queremos que tú hagas de ti misma en el 96 -confirmaba el director- pero no sé cómo nos va a quedar". "Pues igual, solo hay que poner el pelo con melenita, flequillito y traje de chaqueta de color beige", replicaba Calvo dedicándole un piropo a la que promete interpretar el cameo más especial de la serie. "Yo estoy encantada de hacerlo, me hace una ilusión terrible", reconocía pensando ya en rescatar fotos de aquella época.

La madre de Bárbara Valiente

Por si fuera poco, Los Javis le ofrecieron otro papel en 'Paquita Salas', donde podría vida a la madre de Bárbara Valiente, el personaje de su hija Terelu Campos. "En algún momento tiene que volver Bárbara Valiente, y tiene que llegar la mami de Bárbara, la matriarca de las Valiente", apuntaban los directores. Con todo, Netflix no ha confirmando todavía la producción de una cuarta temporada, aunque ese es el deseo de los creadores. Habrá que esperar para conocer más detalles tanto del proyecto como del cameo de María Teresa, que solo tuvo buenas palabras para el papel de su hija en la ficción protagonizada por Brays Efe: "Está muy bien. Ella es muy exigente".