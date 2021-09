Los Lobos regresan a '¡Boom!' para celebrar su séptimo aniversario

'¡Boom!' está de celebración. Este jueves 9 de septiembre, el concurso de Atresmedia cumple siete años en antena y por este motivo, Juanra Bonet recibirá en plató a dos concursantes muy especiales: Valentín Ferrero y Manuel Zapata, integrantes de los míticos Los Lobos, que regresan al programa en calidad de asesores para los dos equipos.

El equipo de Los Lobos en 'Boom'

Manu ha adelantado su presencial a través de sus redes sociales: "Mañana a las 19:00h no os perdáis '¡Boom!' en Antena 3. El programa cumple 7 añazos. ¡Enhorabuena! Y puede que Los Lobos asomen un poco la patita... Yo, por si acaso, no me lo perdería". Sin duda, una visita muy especial tras ganar en 2019 el bote más alto en un concurso televisivo: 4.130.000 euros, que sumado a lo que llevaban acumulado acabó por superar los 6,6 millones de euros.

Desde mayo de 2017 hasta julio de 2019, el equipo formado por Erundino Alonso, Manuel Zapata, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos, y antes por José Pinto, conquistó a la audiencia gracias a su carisma tras más de 500 programas y haber pasado por diferentes concursos culturales como 'Saber y ganar' o 'Pasapalabra'. ¿Ayudarán a Los Libérrimos a conseguir el bote?

Los Libérrimos luchan por el bote

Este 9 de septiembre, el equipo de Los Libérrimos, sustitutos de Los Dispersos, intentará conseguir el bote valorado en 2.960.000 euros. Héctor Puertas, Alberto Gálvez, Ana Pérez y Ana Belén Melero se han convertido en la sensación del programa, tras permanecer invictos en más de 90 programas. ¿Se alzarán con el premio en la bomba final?