Los días van pasando y 'Love Island España' sigue su curso con las rencillas asomando cabeza entre algunas de las parejas que se han embarcado en la aventura. Si el triángulo amoroso entre Fiona, Jesús y Yass parecía romperse, dejando fuera a la primera, la estructura directamente ha dejado de existir: los reproches han comenzado a inundar sus conversaciones hasta el punto de terminar cada uno por su lado. ¿Qué habrá hecho que la soltera termine por dedicarle unas palabras bastante alejadas del amor?

Yass y Jesús, concursantes de 'Love Island España'

Todo parecía funcionar a las mil maravillas entre Yass y Jesús, pues, tras la decisión de la soltera, él decidió aceptar y emprender un nuevo camino con ella en la villa de 'Love Island'. Sin embargo, como en la vida, la conexión pesa mucho más que muchos pensamientos y, precisamente, esto es lo que le ocurrió con Carla. Su acercamiento empezaba notarse cada vez más a ojos de sus compañeros. algo que no ha gustado nada a más de uno.

La isleña conocida por su: "¡Ojo, piojo!", también se encuentra confusa, pues tiene los mismos sentimientos por Jesús. No obstante, Yass ha hecho alarde de su carácter y su forma directa de enfrentar la vida, acercándose a su "pareja" de concurso para dejar las cosas claras: "Siento que no soy el tipo de chica que estás buscando ahora mismo". Lo que podría haber sido una charla constructiva, se convirtió en una conversación cargada de reproches, donde Yass le dio su bendición para empezar algo con su compañera.

"Con tu bendición o no, yo lo iba a haber igualmente", sentencia sin pensar Jesús. La tensión iba en aumento con apuntes del tipo: "Tampoco seas tan flipada", a lo que ella respondió que él era el "flipado number one". Sea como fuere, la que entró como soltera quiso zanjar la situación con un abrazo y un "espero que te vaya muy bien". Como podría intuirse desde el otro lado de la pantalla, ese acercamiento no se produjo ante la negativa del isleño. De hecho, termina por llamarle "niñato" cuando lo comentaba con sus compañeras.

¿Qué ocurrirá con la relación de Carla?

Teniendo en cuenta que Carla comenzó el programa emparejándose con José, parece que todo podría torcerse a consecuencia de estos nuevos sentimientos que están surgiendo con Jesús. De hecho, Yass ha sido la primera que ha dado el visto bueno (aunque no hiciese falta) a esa posible unión, pues les ve "muy afines". ¿Esto significa que habrá una revolución entre las parejas de 'Love Island'?