El fin de Andy y Lucas como pareja musical ha sido muy sonado, y no únicamente por el cierre de una larga etapa, sino por las formas en las que se ha desarrollado y conociéndose la nefasta relación que había entre ambos. Ahora, con cada uno por separado, Andy se prepara para sacar nueva música y el lunes 10 de noviembre acudía a 'El hormiguero' para presentarla... y hablar de todo.

Evidentemente, el morbo de esa entrevista estaba más en lo que pudiera contar de su relación con Lucas. Atendiendo a todas las preguntas y cumpliendo con lo que necesitaba el público, Andy no se cortó un pelo en hablar de ciertas discusiones que habían tenido en las que se decían de todo y se lanzaban cosas o incluso de todo el dinero que Lucas habría estado sin pagarle al que era su compañero por bolos y derechos.

Pablo Motos y Andy, durante su entrevista en 'El hormiguero'

Por todo ello, parece que Lucas habría respondido contando cómo se siente tras esta entrevista en 'El hormiguero'. Según cuenta Carlos García en 'Y ahora, Sonsoles', su entorno asegura que el artista se encuentra triste y decepcionado, e incluso "se tiene injustamente tratado" porque de lo que ha contado, "todo o casi todo son mentiras", tal y como relata el colaborador.

A por Andy por la Justicia

Andy y Lucas, poco antes de su separación

La gente cercana al artista que ha hablado con García se pregunta "¿cómo puede demostrar Andy lo que está diciendo?" y el ejemplo que le han puesto para que pueda entender cómo se siente Lucas es el siguiente: "y ahora habla mal de ti para subir en su carrera". Por todo ello, va a por Andy por la Justicia.

Por todo esto que está sintiendo Lucas, estaría dispuesto a tomar acciones legales contra Andy tal y como han contado fuentes de su entorno al programa de Antena 3. En esta demanda, estaría pidiendo 150.000 euros por daños y prejuicios. "No solo lo que ha dicho públicamente, sino lo que ha ido deslizando", cuentan en el programa, a lo que Miguel Lago apuntaba: "Me alegro, porque así delante de un juez igual sacamos los papeles, las cuentas y todo. Y se demuestra si Andy dice la verdad o dice una mentira".