Lucasfilm despide a Gina Carano ('The Mandalorian') por sus mensajes antisemitas

Gina Carano no regresará a 'The Mandalorian' ni a la galaxia de Star Wars. Lucasfilm y Disney han anunciado el despido de la actriz que interpreta a Cara Dune en la popular ficción de Disney+ después de que ésta compartiera una publicación en sus redes sociales que equiparaba ser republicano en la Estados Unidos actual a ser judío durante el Holocausto.

Gina Carano

"Gina Carano actualmente no es empleada de Lucasfilm y no hay planes para que lo sea en el futuro", dice un portavoz de la productora Lucasfilm en un comunicado. "Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables".

"Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos... incluso por niños", escribió Carano en Instagram. "Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por tus opiniones políticas?".

El miércoles, el hashtag #FireGinaCarano fue tendencia durante horas después de que la actriz y ex-luchadora de artes marciales publicase en su cuenta de Instagram el polémico mensaje. Poco después, la publicación fue eliminada. Sin embargo, muchos usuarios siguieron compartiendo las capturas de pantalla para exigir el despido de Carano de la franquicia.

Esta no es la primera vez que la actriz que encarna a la ex-soldado de la Alianza Rebelde en 'The Mandalorian' ha protagonizado una polémica por sus comentarios políticos. Sin ir más lejos, en noviembre del año pasado publicó varios tuits controvertidos, uno en el que se burlaba del uso de las mascarillas y otro en el que sugirió falsamente que hubo fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses..

La gota que colmó el vaso

Según afirma The Hollywood Reporter, Lucasfilm tenía previsto presentar a Carano como la estrella de su propia serie Disney+ el pasado diciembre durante una presentación del día del inversor, pero se descartó después de los tuits publicados en noviembre. De todos los spin-off de 'The Mandalorian' en proceso, en su momento se rumoreó que ella iba a ser la protagonista de 'Rangers of the New Republic' y a muchos les sorprendió que no se anunciase oficialmente. Ahora, sabemos a qué se debió. "Han estado buscando una razón para despedirla durante dos meses, y hoy fue la gota que colmó el vaso", afirma una fuente cercana a Lucasfilm.