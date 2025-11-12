Por Julia Almazán Romero |

Luis Rubiales volvió al foco mediático en una entrevista de lo más controvertida, donde no se dejó nada en el tintero. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se sentó este martes en 'El Chiringuito de Jugones' para "contar su verdad sin censura" después de ser condenado por el beso no consentido a Jenni Hermoso. Ante Josep Pedrerol, Rubiales insistió en su versión, asegurando que el beso fue "consentido y sin mala intención" y que "no pedirá perdón" a la futbolista porque, según él, "ella le dijo 'vale'" antes de darle el pico.

Durante la entrevista, el exmandatario defendió que su comportamiento fue "desacertado" pero no delictivo: "Como presidente tenía que haber estado más frío, más institucional, pero de ahí a llamarlo agresión sexual, hay un abismo". Rubiales sostuvo que la sentencia es "desproporcionada" y anunció que la recurrirá ante el Tribunal Supremo. También aprovechó su intervención para presentar su libro 'Matar a Rubiales', en el que asegura ser víctima de una "campaña política y mediática sin precedentes".

Josep Pedrerol junto a Luis Rubiales en 'El Chiringuito de Jugones'

Asimismo, en su discurso, Rubiales cargó duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de utilizar su caso como "una cortina de humo" durante la negociación de la amnistía con los partidos independentistas. "Vi un movimiento inmediato de la extrema izquierda con unos intereses claros y una realidad paralela creada. Todo formaba parte de una estrategia para ir a por mí", afirmó. Además, apuntó directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a la exministra de igualdad Irene Montero, de quienes dijo que "le privaron de la presunción de inocencia".

Luis Rubiales en 'El Chiringuito de Jugones'

Rubiales, entre la justicia y el debate público

Pedrerol, consciente de la polémica que generaría la entrevista, defendió la decisión de emitirla en su programa. "", explicó el presentador al inicio de la emisión, subrayando que el objetivo era escuchar todas las versiones "sin blanquear absolutamente nada". El tono desafiante del exdirectivo y su negativa a asumir responsabilidades ha cabreado a gran parte de la audiencia., sin miedo a nuevas consecuencias negativas para su imagen. El único tema que prefirió dejar a un lado fue la huelga de hambre de su madre que prefirió callar y "pasar a la siguiente pregunta".

La aparición televisiva llega en un momento clave para el exdirigente con la inminente publicación de su nuevo libro. Sin embargo, es importante recordar que la condena por el beso a Jenni Hermoso fue ratificada en segunda instancia y está pendiente de revisión por el Supremo. Además, sigue investigado en el caso Supercopa por presuntos delitos de corrupción, blanqueo y administración desleal. Pese a ello, Rubiales mantiene su discurso: "Institucionalmente me equivoqué, pero no cometí un delito". Su entrevista en 'El Chiringuito' ha reavivado un debate social que va más allá del fútbol y que sigue marcando un antes y un después en la lucha por la igualdad en el deporte español.