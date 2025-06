Luna Ki, sobre el Benidorm Fest: "No iba a ganar, estaba todo amañado y me censuraron"

Por Redacción |

Según Luna Ki, el autotune no solo se trata de un recurso técnico, sino una parte integral de su identidad musical, representando el sonido de una nueva generación. A pesar de ser informada de que en Eurovisión no podría utilizarlo, confiaba en poder adaptarlo si ganaba la preselección, pero a pocos días del certamen, consideró imposible realizar los ajustes necesarios.

Luna Ki, en la presentación del Benidorm Fest 2022 antes de su retirada

Tres años después de la retirada de Luna Ki del Benidorm Fest 2022, la artista catalana ha recordado toda la polémica en un vídeo en directo en redes sociales. "Me dijeron que desde Eurovisión les habían prohibido el uso de autotune en el Benidorm Fest. Eso es mentira, porque en Sanremo, en Londres, en mil sitios, había autotune", empezaba contando Luna Ki.

"A ellos no les dio la gana dejarme actuar con mi autotune y mis movidas. Que yo no iba a ganar, que está todo amañado, iba a pasármelo bien", declaraba, mostrándose enfadada al recordar la polémica. "Si cualquier persona se pone a cantar 'Voy a morir' a una velocidad lenta, no mola. Si quieres que te cante a capella, yo te lo canto... Pero a cinco días de mi actuación, con una coreografía, con unas jaulas, con un puto coche que iba a quemar no me puedes decir que lo haga acústico porque Eurovisión te lo ha prohibido. Eurovisión no te ha prohibido nada, me censuraron", zanjaba la artista.

Las bases actuales

A raíz de lo ocurrido en esta primera edición, Radiotelevisión Española aclaró en las bases de la preselección que "la interpretación se cantará en directo y sin instrumentos, y sin efectos que distorsionen o mejoren la voz", además de indicar que "durante los ensayos y la emisión en directo de las Galas del Benidorm Fest, solamente el personal técnico de RTVE tendrá acceso al control del sonido de las actuaciones, quedando terminantemente prohibido el manejo de medios por el personal técnico que acompañe a cada artista".