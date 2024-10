Lydia Lozano rechazó un "cheque en blanco" para concursar en 'Supervivientes'

Por Alejandro Burrueco Marín |

Lydia Lozano acaba de publicar sus memorias en el libro 'La venganza de la llorona', de la mano de La Esfera de los Libros. Sus compañeros de 'Ni que fuéramos Shhh' la han estado apoyado con la publicación durante el programa. "Yo he escrito este libro porque peyorativamente me decían: 'Mírala, otra vez llorando, qué pesada la llorona, y ahora bailará un 'chuminero'", le ha explicado la colaboradora a María Patiño sobre el título de la obra.

Lydia Lozano en 'Ni que fuéramos Shhh'

, pese a que fue hasta el pasado año 2023 un rostro recurrente de la cadena. Tal y como ha contado en Canal Quickie, los directivos tan solo consiguieron que se adentrase en el breve ' Sálvame Okupa ': "".

Sin embargo, no consiguieron convencer a la periodista para 'Supervivientes': "A pesar de que soy una apasionada de este reality y me pusieron sobre la mesa un cheque en blanco, siempre he tenido claro que lo mío es verlo desde el plató o a través de la pantalla del televisor, como hago ahora". Al parecer Mediaset tenía previsto para ella un elevado caché para que siguiese los pasos de compañeros como Víctor Sandoval, Kiko Matamoros o Chelo García-Cortés.

¿Lydia Lozano en 'La revuelta'?

"Si he dicho que no, y mil veces no, es porque, en el fondo, soy consciente de que si lo hiciera podría destrozar a mi familia", concluyó Lozano con el tema del reality. No obstante, donde sí podría acudir la tertuliana por su cercanía con TVE es a 'La revuelta': "Me llamó Broncano dos veces cuando estaba en Movistar, pero no era el momento de ir". Lozano ha cambiado de opinión, afirmando que podría promocionar allí su libro y que se atrevería a responder las preguntas clásicas.