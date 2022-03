La bofetada que le propinó Will Smith a Chris Rock la noche del 27 de marzo en la gala de los Oscar se ha convertido en el principal tema de conversación global. Tanto es así que el debate llegó al plató de 'Sálvame', donde sus colaboradores, junto a Jorge Javier Vázquez, quisieron aportar su punto de vista. Entre las diversas opiniones que aportaron, también se coló alguna broma que hirió la sensibilidad de Lydia Lozano.

Lydia Lozano en el plató de 'Sálvame'

La primera que quiso comentar la jugada de Smith fue María Patiño, quien opinó que la broma estaba fuera de lugar, pero no comparte la reacción del actor: "Yo le pediría a Will Smith o a cualquier hombre que me deje a mí defenderme. Yo tengo capacidad como mujer para defenderme y tengo las armas necesarias", sentenció. Por otra parte, Anabel Pantoja comprendió que el actor defendiese a su mujer, pero piensa que debería haber recurrido al diálogo y no a la violencia.

Sin embargo, Lydia Lozano intentó justificar el acto de Chris Rock, explicando que igual no sabía acerca de la enfermedad de Jada Pinkett Smith. A raíz de este comentario, sus compañeros se le echaron encima, incluido Jorge Javier Vázquez, quien aprovechó para gastarle una broma: "Recapacita, Lydia. [...] Hoy es un día crucial para nosotros, y si empezamos así, ¿qué imagen vamos a dar al mundo?", dijo en tono jocoso al ver que su compañera no estaba al día de la situación. Esto hirió la sensibilidad de Lozano, que de manera inesperada rompió a llorar.

La verdadera razón del llanto

El hecho de que Lydia Lozano rompiese a llorar sorprendió a todos los presentes. Al principio parecía que la razón del llanto había sido la broma del presentador, pero aquello solo fue la gota que colmó el vaso. Belén Esteban, al ver que a su compañera no le salían las palabras, comentó que "está muy sensible estos días" por el funeral del aniversario de la muerte de su hermano, que había tenido lugar días antes. Ante esta declaración, todos mostraron muestras de apoyo y la arroparon con su cariño.