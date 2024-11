Lydia Lozano saca a la luz cuánto paga '¡De viernes!' por sus entrevistas

Por Fernando S. Palenzuela |

Como la gran mayoría de personajes del universo 'Sálvame', Lydia Lozano tuvo que reinventarse una vez que Telecinco decidió echar el cierre al que había sido su programa estrella durante 14 años. La periodista dio el salto a Televisión España para colaborar en 'Mañaneros' después de más de dos décadas en Mediaset, además de compaginarlo con sus intervenciones en 'Ni que fuéramos Shhh' junto a su antiguo equipo.

Además de continuar con su faceta como periodista, la canaria ha escrito sus memorias, tituladas 'La venganza de la llorona',. Lozano vivió la época en la que mejor se pagaban las exclusivas, y así lo ha contado en una entrevista para El País. ". Lo que se está pagando ahora en la tele me recuerda a esos años", explicaba.

Si bien es cierto que, tal y como se ha dicho en muchas ocasiones, ya no se gana el mismo dinero en televisión que antes, parece que esta tendencia está remitiendo, o al menos en según qué espacios. "El programa de Telecinco de los viernes por la noche paga muy bien: de 100.000 euros para arriba", confesaba Lydia Lozano sobre el caché que reciben los principales entrevistados de '¡De viernes!' en cada entrega.

Su etapa en 'Sálvame'

Haciendo alusión al título de su libro, Lydia Lozano se hizo famosa en los últimos años por las lágrimas que derramaba en muchas de sus tardes en 'Sálvame'. Sin embargo, asegura que nunca se arrepintió de trabajar allí: "'Sálvame' fue el cum laude del periodismo, mi cum laude. Fue mi doctorado, mi masterclass, lo fue todo. Aprendí muchísimo. Ahora me muevo por un plató como por mi casa".

Eso sí, reconoce que la cabeza la tiene "mal" y que Jorge Javier Vázquez siempre le recomendaba que acudiera a un psicólogo: "¿Para qué? Me habría dicho que dejara el programa y yo no me retiro de ningún sitio. Yo sé que tengo mal la cabeza, pero este punto de locura no va fuera de mi personalidad. Lo que pasa es que va a más".