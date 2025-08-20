Lydia Lozano rechaza participar en 'No somos nadie', el regreso de María Patiño y compañía a Ten

Por Sergio Navarro / Héctor Alabadí |

Desde que ' Sálvame ' llegó a su fin en Telecinco,de La Osa (anteriormente La fábrica de la tele y Fabricantes),, fichando por diversos proyectos de otras productoras.

Es el caso de Lydia Lozano es uno de ellos, que aunque se ha mantenido unida a los formatos de dicha productora también ha ido fichando por otros de TVE, como 'Mañaneros 360', 'Baila como puedas', 'D Corazón' o 'Lazos de sangre', por lo que ya volvía a ser un rostro habitual de la pública cuando toda la pandilla aterrizó con la fallida 'La familia de la tele'.

Lydia Lozano, en el pisito de Canal Quickie

Tras unas vacaciones de verano, La Osa ya ha desvelado en qué trabaja de cara al nuevo curso. Se trata de 'No somos nadie', un formato con el que volverán a Ten tras 'Ni que fuéramos Shhh' y 'Tentáculos' y ya se conocen los primeros rostros que formarán parte del programa que se estrenará en Ten y Canal Quickie el lunes 1 de septiembre de 2025.

Lydia Lozano no estará

María Patiño será la presentadora de lunes a jueves, mientras que Carlota Corredera le tomará el relevo los viernes. Por su parte, también se ha anunciado que Kiko Matamoros y Belén Esteban serán colaboradores estrella, pero a la espera de nuevas confirmaciones, FormulaTV ha sabido en exclusiva que Lydia Lozano ha rechazado este proyecto.

Lydia Lozano, en 'Mañaneros'

Muy ligada a la productora y a sus compañeros, la colaboradora ha preferido no formar parte del equipo de 'No somos nadie' debido a otros compromisos laborales. Sin embargo, no hay duda de que la relación sigue siendo muy buena, pues además de coincidir con ellos en 'La familia de la tele' tampoco dejó de estar en 'Ni que fuéramos' hasta el último momento. Seguro que sus caminos vuelven a cruzarse más pronto que tarde.

Por ahora, aunque no se ha confirmado, todo apunta a que Lozano seguirá ligada a distintos formatos de TVE como es el caso de 'Mañaneros', formato que se ha asentado con éxito en las mañanas de La 1. Y si nos alejamos del mundo de la televisión, Lydia también puede seguir disfrutando de la buena acogida de su libro, "La venganza de la llorona".