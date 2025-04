Por Beatriz Prieto |

Laura Sánchez y Eduardo Casanova en la primera expulsión de la semifinal de 'Maestros de la costura Celebrity'

, dos semanas después de que la audiencia descubriera que el jurado renunciaba a expulsar a alguno de los aprendices. Por ese motivo, la cita arrancó con una nueva expulsión en el primer reto, al que se sumó la de la eliminatoria, lo que

El reto inaugural, que traía consigo la primera expulsión de la noche, consistió en diseñar, confeccionar y teñir con tintes naturales una prenda que definiera a cada aprendiz. Dicho reto hizo brillar a Carmen Farala, al derrochar "creatividad modificando el patrón" y experimentar "de forma muy interesante la estampación", lo que la condujo al primer puesto, por delante de La Terremoto de Alcorcón y su prenda cargada de "su creatividad y su locura".

Pilar Rubio completó el podio, seguida de Edu Soto, lo que dejó a Laura Sánchez y Eduardo Casanova en peligro de expulsión. Finalmente, fue el segundo quien tuvo que despedirse del programa, dado que a su vestido "le faltan muchas cosas y le sobran defectos", frente a la confección "muy justita" de su compañera. "Yo no estoy para la final. Hay que ser objetivos: hay dioses ahí que cosen increíble. Estoy más que satisfecho", aseguraba el aprendiz.

Una expulsión por despiste

Edu, Pilar, La Terremoto y Carmen, finalistas de 'Maestros de la costura Celebrity' tras la expulsión de Laura

En la prueba grupal, con valoración individual, los aprendices tuvieron que replicar dos diseños de Tot-Hom. Para ello, Carmen eligió trabajar con Laura en lugar de formar parte del grupo de tres, mientras que La Terremoto repartió las prendas. Dichas decisiones, junto a una mala elección de tejidos y una mala administración del tiempo, provocaron que el dúo presentara un trabajo inacabado que las envió a la eliminatoria. En el lado opuesto, La Terremoto y Pilar se convirtieron en finalistas: la primera, por elegir muy bien las telas y clavar las flores para la prenda; y la segunda, por "llevar mucho peso en tu equipo".

No obstante, los "fallitos" de Edu no lo libraron de la eliminatoria donde, al ser nombrado como el mejor mandil negro, pudo repartir los vestidos de Balenciaga que debían replicar. A pesar de otorgar el más complicado a Carmen dado su gran nivel, esta se convirtió en la tercera finalista al impresionar al jurado con una réplica muy similar al original. Esto dejó en la cuerda floja a Edu y Laura: el primero situó los volantes al revés, mientras que la segunda solo presentó la estructura del vestido al no reparar en la tela de la capa superior. Finalmente, el error de Laura tuvo más peso para el jurado, razón por la que se despidió del talent a las puertas de la final.