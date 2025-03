'Maestros de la costura Celebrity' decide su séptima expulsión entre una prenda sin rematar y otra sin modelar

Por Beatriz Prieto | |

'Maestros de la costura Celebrity' afrontó la última semana de marzo con una doble emisión tras desaparecer del prime time del jueves 20 de marzo. Por ello, la séptima entrega del talent de moda se emitió la noche del miércoles 26 de marzo, tras la marcha dos semanas antes de Óscar Higares, a quien siguió Canco Rodríguez al acabar en la eliminatoria y perder ante Laura Sánchez y Edu Soto, quien destacó con una gran prenda.

El primer reto consistió en reproducir un traje chaqueta de tela hecha con materiales reciclados, con el plus de que el mejor se llevaría el mandil dorado. Tras las valoraciones individuales, en las que solo Pilar Rubio y Carmen Farala presentaron trajes casi completos, la chaqueta sin forro y sin mangas de La Terremoto de Alcorcón la situó en el último lugar, por detrás del pantalón de Eduardo Casanova. Rozando el podio, quedó su tocayo, Edu Soto, también solo con un pantalón, al igual que Laura, quien ocupó el cuarto puesto, por delante de la chaqueta sin terminar de Canco. Completando la clasificación, Pilar se ganó el mandil dorado al estar "un poquito mejor" que el de Carmen, que ocupó así el segundo puesto.

Los aprendices de 'Maestros de la costura Celebrity' en el séptimo programa

La prueba de exteriores se centró en homenajear a Palomo Spain en Posadas, su localidad natal, donde los aprendices trabajaron en su taller para diseñar y confeccionar dos looks que evocasen al estilo del juez. Para ello, Pilar formó los equipos: ella trabajó junto a Carmen y La Terre, mientras que Edu, Canco y Laura formaron el segundo. Ambos quedaron bajo el mando único de Casanova, quien aún no había sido jefe de taller, puesto en el que hizo una labor "excelente" que lo salvó de la eliminatoria. "Aunque los dos trabajos están muy bien hechos, hay uno que tiene materiales más difíciles, que es un poquito más perfecto y con un poquito más de trabajo", señaló Palomo, antes de otorgar la victoria a Pilar, Carmen y La Terre.

El primer reto de la noche consistirá en reproducir el traje de @EcoAlf 😱



¿Sabéis cuántas piezas tiene un traje? Veremos a ver de qué son capaces nuestros aprendices 👀#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/hSyDYvmhry — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 26, 2025

"El mandil dorado cuesta y hay que sudar para ganarlo" 🦾



¿Quién se hará con esta joya tan codiciada? Hagan sus apuestas..#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/BFhlONzb6O — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 26, 2025

"Van a flipar mis hijos, esto es como una Champions" 🥹



¡Enhorabuena @PilarRubio_, qué bien te sienta el dorado! 👏👏👏#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/zDNxNjHqEw — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 26, 2025

Esta noche nos enfrentamos a la primera doble capitanía de #MaestrosDeLaCostura Celebrity. Eduardo Casanova, has de dirigir los dos talleres💥 😱 pic.twitter.com/wEcFul2rZr — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 26, 2025

"Has hecho una capitanía excelente. Has sabido captar mi esencia y son dos looks que podrían pertenecer a mis colecciones. Por eso, te digo de corazón que te quedas una semana más en #MaestrosDeLaCostura" 👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/DbDpmJmaZm — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 26, 2025

¡Enhorabuena equipo naranja! ¡Ya estáis un pasito más cerca de la final! 🧡#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/SP62vtIXlG — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 27, 2025

Una despedida cargada de cariño

Soto, Canco y Laura protagonizaron así una eliminatoria en la que debieron diseñar y confeccionar una prensa con matones de manila, con la técnica de moulage, es decir, trabajar sin patrón y confeccionar sobre el maniquí. Unos requisitos en los que Laura se quedó algo corta al presentar una prenda "muy bien rematada", pero intervenida "lo justo", hasta el punto de que fue definida por Palomo como "un poncho con un agujero, ceñido a la cintura", sin modelar. Todo lo contrario que el trabajo de Soto, quien deslumbró con una falda y una parte superior con un escote tanto en el pecho como en la espalda, bien rematados.

La última prueba de la noche consiste en confeccionar una prenda con mantones de Manila bajo la técnica de moulage. Es decir, modelado directamente sobre el maniquí y sin patrón 🧵🧵#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/IiYWfAgh1x — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 27, 2025

"Modelar no es hacer un poncho" 🫠 A mi Laura le ha podido el respeto hacia el mantón...#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/RhDnmYlDFv — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 27, 2025

En cuanto a Canco, los jueces señalaron que "has entrado en el taller bloqueado", lo que había dado lugar una prenda "esbozada, que tiene su gracia", pero que estaba "muy mal terminada, muy mal cosida y muy mal rematada". Un veredicto que lo dejó como candidato a la expulsión junto a Laura, quien se siguió en el programa ante la marcha, esta vez definitiva, de su compañero. "Siento agradecimiento de estar aquí y de haber tenido una doble vida", declaró Canco, en su despedida, antes de recibir un baño de claveles por parte de sus compañeros al abandonar el taller.