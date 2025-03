Por Pablo Fernández Pérez |

El sexto programa de 'Maestros de la costura Celebrity' acabó entre lágrimas tras la nueva expulsión: Óscar Higares. El actor y extorero se convertía en el nuevo aspirante en dejar los talleres de Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile después de una batalla muy ajustada y reñida con su compañero de programa Eduardo Casanova. Sin embargo, la balanza se posicionaba en contra de Higares, provocando el llanto de sus contrincantes.

"Uno de los dos está a punto de terminar su aventura en nuestro taller. De verdad, ha sido una decisión muy difícil", decía Caprile justo antes de anunciar el veredicto final. A continuación, lo anunciaba: "El aprendiz que no continúa en 'Maestros de la costura' es Óscar". Al momento, se veía un cariñoso y fraternal abrazo entre un aliviado Casanova y el que fue torero. "No puedo evitar estar triste por haberme salvado presentando algo tan horrible para mí y para los jueces", reconocía, por su parte, el cineasta.

Raquel Sánchez Silva y Óscar Higares en 'Maestros de la costura Celebrity'

Momentos después, cuando los jueces, la presentadora y el expulsado se sentaban en los sofás para la despedida, Raquel Sánchez Silva le decía a Higares: "Ha sido un programa duro para ti desde que arrancó". Este, entre lágrimas, contestaba: "Quiero hacer las cosas bien y de repente no te salen. Hay veces que no salen (...) Yo al final lo único que quiero es intentar dejar ese legado a mis hijas: el del trabajo, el del esfuerzo, el del sacrificio, el de que hay veces que, aunque trabajes mucho, las cosas no salen y eso no quiere decir que no lo hayas hecho bien".

El cariño de sus compañeros de programa

"Te voy a echar de menos, compadre", le decía Edu Soto, completamente destrozado. Por su parte, Escoté halagaba al expulsado: "Admiro muchísimo esa valentía de venir del mundo del que vienes. Tú te has atrevido, me pareces innovador, pionero en una generación que es muy complicada". Por último, Higares reconocía que le gustaría mucho que ganara "su amigo Edu Soto".