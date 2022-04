Malú "le partió la boca" a una fan en un concierto: "Lo peor que he pasado en mi vida"

El martes 19 de marzo Malú fue a divertirse a 'El hormiguero' para promocionar su gira "Mil Batallas" que da comienzo en mayo de 2022. Con una larga trayectoria musical a sus espaldas, la cantante ha vivido infinidad de anécdotas que no ha dudado en destripar con mayor naturalidad, entre ellas, un pequeño accidente que tuvo en uno de sus primeros conciertos donde "le partió la boca" a una fan.

Malú en 'El hormiguero'

Fue Pablo Motos quien le preguntó sobre este suceso mientras la artista relataba sus divertidas historias: "Ay, no, quita, eso fue horroroso, no lo he pasado peor en mi vida", reaccionó, contando que le dio en la boca a una señora que estaba en primera fila con un anillo que salió volando mientras cantaba."Durante el show yo nada más pensaba: '¿Y ahora cómo arreglo yo esto? ¿Tendré un seguro que arregle esto?'", se preguntaba la artista.

Malú intentó continuar el show pero no se quedó tranquila hasta que su equipo bajó para revisar cómo estaba la señora. Durante sus cambios de ropa entre bambalinas, su compañera le dijo que la señora se encontraba bien y además, se dieron cuenta de que ya le faltaba el diente de antes, por lo que '"el anillazo" no tuvo nada que ver. Ante esta información, la cantante se quedó mucho más tranquila y pudo continuar con el concierto tras el susto.

Su lado camionero

Además de todas las anécdotas con las que deleitó a los espectadores, Malú también confesó que tiene un lado "muy camionero" cuando sale de gira: "Puedo ser superfemenina o puedo tener un lado muy heavy porque me he criado con hombres en la carretera", comentó. También añadió que esa experiencia le ha hecho conocer los mejores bares de carretera entre los que tiene que encontrar un buen jamón, un buen pan y sobre todo, mucha amabilidad y predisposición.