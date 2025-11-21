María Adánez ficha por la cuarta temporada de 'Machos Alfa'

Serie relacionada
Laura y Alberto Caballero son expertos en hacer oro de todo lo que crean, y ahí hay ejemplos como 'La que se avecina', que después de 16 temporadas sigue estando muy viva y convirtiéndose en un éxito hasta en taquilla con el estreno del capítulo 200. Pero su triunfo más reciente ha sido 'Machos Alfa', que ha arrasado a nivel mundial en Netflix e incluso han comprado sus derechos para adaptarla en varios países.
La cuarta temporada de 'Machos Alfa' llegará a Netflix el próximo 9 de enero y viene con una grata sorpresa: el fichaje de María Adánez. Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, los hermanos Caballero han contado con la actriz para interpretar a Tania, que hará su aparición en el final de esta tanda.
No obstante, su participación no se basa en un personaje episódico como muchos de los que solemos ver en 'Machos Alfa'. Tania será presentada en el sexto capítulo de la cuarta temporada, pero tendrá un mayor recorrido en la quinta, que ya está confirmada por Netflix y, además, ha sido grabada. De este modo, participará también en los seis episodios que componen la temporada 5.
Diego Martín, que, después de casi dos décadas de su marcha de 'Aquí no hay quien viva', se unió a 'Muertos S.L.' y es una de las incorporaciones de la cuarta temporada de 'Machos Alfa'.
Una solida carrera en televisión
María Adánez tiene una más que sólida carrera interpretativa a sus espaldas, con más de medio centenar de papeles entre series, películas y teatro. En el apartado televisivo, domina la comedia, como lleva décadas demostrando por sus trabajos en 'Farmacia de guardia', 'Pepa y Pepe', 'Aquí no hay quien viva' o 'Maitena: Estados Alterados'.
Después de interpretar a la recordada Lucía en la serie de Antena 3, volvió a coincidir con los Caballero en 'La que se avecina', donde estuvo en la séptima y la octava temporadas. Sin embargo, su andadura no quedó ahí, y es que volvió a conectar con los hermanos y recuperó su personaje de Rebeca en la temporada 15, manteniéndose en esa nueva comunidad de Contubernio 49. Su fichaje por 'Machos Alfa' consolida su unión con Laura y Alberto Caballero y le otorga un nuevo papel cómico a su carrera en una de las series más aclamadas de la actualidad.