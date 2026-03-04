María Lamela se lanza al barro y anuncia que el casting de 'Supervivientes 2026' aún no está cerrado

Por Adrián López Carcelén |

'Supervivientes' ya está aquí. Tras varias semanas promocionando el regreso del programa, Telecinco emitirá el jueves 5 de marzo la primera gala de la nueva edición. María Lamela será la encargada de conducir el formato desde Honduras haciendo equipo con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda e Ion Aramendi desde Madrid. Para comenzar a abrir boca, Jorge Javier conectó por primera vez con María Lamela el martes 3 de marzo desde la final de 'GH Dúo'.

"Qué ganas teníamos de saludaros y qué ganas tenemos de comenzar 'Supervivientes 2026'", decía la nueva presentadora desde los Cayos Cochinos. Durante la conexión, María Lamela desveló nueva información, y es que pese a contar con 18 concursantes confirmados, el casting aún no está cerrado. "El jueves, durante el estreno de 'Supervivientes', descubriréis quién se suma a la aventura y se convierte en superviviente oficial. Os advierto una cosa, es una persona muy conocida en España y que estáis deseando ver aquí", anunció la comunicadora.

María Lamela en la promoción de 'Supervivientes 2026'

Directa al barro en Mediaset España

María Lamela confirmó que, al igual que el resto de concursantes, ella también se tirará del helicóptero durante la gala de estreno de 'Supervivientes 2026'. Lo decía subida en "el tobogán más alto de la historia de 'Supervivientes'", algo que hacía presagiar lo que ocurriría después. "Aquí vengo a implicarme y rebozarme. Así que, yo también me lanzo al barro", anunció Lamela.

María Lamela es la nueva presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras

Pero antes de lanzarse por el tobogán que llevaba a una gran piscina de barro,. "No quiero ponerte tensión, pero a mí ya me tienen muy visto. Todo el mundo estará esperando 'Supervivientes', entre otras cosas por ver a los concursantes, pero sobre todo por verte a ti en acción.", le dijo el catalán a María Lamela.

Finalmente, la comunicadora cayó al barro y se rebozó en él para comenzar su aventura en 'Supervivientes' y su trayectoria en Mediaset España. El jueves, a las 21:45 horas, presentará junto a Jorge Javier el estreno de la nueva edición en una gala en la que se podrán seguir en directo los tradicionales saltos desde el helicóptero. Además, se conocerá el nombre del nuevo concursante que se añadirá a la lista en la que ya están Gabriela Guillén, Alba Paul o Jaime Astrain, entre otros.