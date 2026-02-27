Telecinco confirma la fecha de estreno de 'Supervivientes 2026'

Por Adrián López Carcelén |

Vuelve 'Supervivientes'. Telecinco tiene todo listo para el arranque de la nueva edición del reality más extremo de la televisión. Tras varias semanas desvelando el nombre de los concursantes que viajarán hasta Honduras, Mediaset España ha anunciado de forma oficial la fecha del regreso del programa.

El jueves 5 de marzo a las 21:45 horas, 'Supervivientes 2026' se hará realidad. Dará comienzo una nueva edición que, además de nuevos concursantes y novedades en las pruebas, trae consigo un cambio sustancial en el elenco de presentadores. Mientras que Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Sandra Barneda liderarán las distintas galas desde Madrid, María Lamela se estrenará como presentadora del programa desde los Cayos Cochinos, haciéndose cargo del papel que en anteriores ediciones recayó en Laura Madrueño.

María Lamela se estrena como presentadora desde Honduras en 'Supervivientes 2026'

La fecha se anunció durante la semifinal de 'GH Dúo' del jueves 26 de febrero. El reality de supervivencia tomará el testigo de una cuarta edición de 'GH Dúo' que finalizará el martes 3 de marzo. Con apenas dos días entre el cierre del concurso de parejas y el comienzo de 'Supervivientes 2026', Telecinco se asegura tener en antena un reality que retroalimente el resto de su programación.

Los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Gabriela Guillén fue la primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Los últimos concursantes oficiales revelados han sido el expiloto de MotoGP Toni Elías y el exfutbolista Jaime Astrain. Además, durante la gala del jueves 26 de febrero de 'GH Dúo', Jorge Javier Vázquez anunció el que es, hasta el momento, el último participante confirmado: Álex Guita. El entrenador personal, que se dio a conocer por su relación con Adara Molinero y su paso por 'GH Dúo', se enfrentará también al reto de participar en 'Supervivientes 2026' junto al resto de sus compañeros.