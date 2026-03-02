Teresa Seco, nueva concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Programa relacionado
El jueves 5 de marzo 'Supervivientes' empezará una nueva edición en Telecinco. María Lamela se estrena como presentadora desde Honduras con un casting del que ya se conocen 18 nombres. La última concursante confirmada ha sido Teresa Seco, que se unirá a otros famosos como Gabriela Guillén o José Manuel Soto para enfrentarse a una de las mayores aventuras de sus vidas.
"Soy Teresa Seco, trabajo como modelo y también llevo muchos años en redes sociales, y soy nueva concursante de 'Supervivientes 2026'", ha arrancado diciendo en su vídeo de confirmación. La modelo se define como una persona competitiva y con mucho carácter, y tratará de hacerse con el título de ganadora de 'Supervivientes 2026'.
La influencer se ha mostrado muy ilusionada por afrontar esta nueva aventura. "Tengo muchísimas ganas de vivir esta experiencia y la voy a aprovechar al máximo, nos vemos en Honduras", ha dicho la valenciana en su vídeo de presentación que se pudo ver en la semifinal de 'GH Dúo'.
Quién es Teresa Seco
Además de ser una de las mejores amigas de Lola Lolita, Teresa Seco cuenta con una gran legión de seguidores que la seguirán durante su aventura en el reality de supervivencia. En Honduras coincidirá también con Alba Paul, pareja de Dulceida y otra de las grandes influencers de España. Habrá que esperar hasta el estreno de 'Supervivientes' para descubrir cómo será la relación entre ambas.