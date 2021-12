Las últimas semanas del año llegan cargadas de emotividad a consecuencia de la Navidad, convirtiéndose en días de reencuentro y celebración con la familia. Rocío Flores no ha vivido las mencionadas jornadas como tantos millones de españoles: "No he cenado en casa de mi padre", llegó a relatar desde 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí y aprovechó para lanzar un inesperado dardo a Rocío Carrasco, su madre, por la cantidad de ocasiones en las que no se han reunido.

Rocío Flores, en 'El programa de Ana Rosa'

Los colaboradores del matinal de Telecinco quisieron conocer cómo se encuentra la situación entre Antonio David Flores y Olga Moreno: "Si queréis saber eso, se lo tenéis que preguntar a ellos. [...] No me corresponde a mí", sentenció sin querer mojarse. "Yo no la he pasado con ellos, no por nada, me ha tocado pasarla en otro sitio", apostilló segundos después. Al momento, se atrevió a confesar que siempre le ha encantado pasar las Navidades rodeada de su familia.

La exsuperviviente prosiguió con su alegato, pero llegó el momento inevitable de hablar de su madre sin que nadie se lo hubiese pedido: "Es que mis ausencias llevan mucho sin aparecer. Ocho o nueve años... Ya me he acostumbrado". Momentos previos a estas palabras, aseguró que "hay partes que le faltan", algo que resulta más que curioso si echamos la vista atrás y ponemos en contexto estas palabras con los alegatos pronunciados por la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

¿Ha intentado un acercamiento en alguna ocasión?

La propia Rocío Carrasco llegó a asegurar que su primogénita había estado años sin coger el teléfono para hacerle una llamada. De hecho, la única ocasión en la que eso ocurrió fue el en diciembre de 2020, días después de que saliese el auto emitido por el Juzgado nº 42 de Madrid donde se acusaba a Olga Moreno y Antonio David Flores por un delito de revelación de secretos: "Solo me ha llamado una vez, ese día", llegó a relatar.

Asimismo, la que fuera defensora de la audiencia en 'Sálvame' confirmó que nunca se produjo una conversación para felicitarla en su cumpleaños desde que se fuese a vivir con su padre, e incluso tampoco algunos años cuando convivían juntas. Si no se produjo ningún acercamiento por parte de Rocío Flores, ¿cuál es la razón de ser de este dardo en directo?