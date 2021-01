María Teresa Campos: "No me gustan las entrevista que hace Isabel Gemio"

Cuatro meses después de su polémica entrevista, María Teresa Campos volvió a verse las caras con Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe' el 30 de enero. La comunicadora y el presentador consiguieron mantener una conversación mucho más calmada que la última vez, a pesar de que la veterana periodista tuviese que responder a determinadas preguntas que no le gustaban, como su última discusión con Isabel Gemio, con la que protagonizó de nuevo un tenso enfrentamiento.

Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos en 'Sábado deluxe'

En principio era un tema que la misma Campos había vetado: "Tampoco ha matado a nadie, y hay que dejarla ya tranquila". Sin embargo, Jorge Javier Vázquez al ver que su invitada no se había enfadado durante la entrevista, decidió saltarse la petición y le preguntó qué es lo que había ocurrido entre las dos: "¡Anda ya!", reaccionó María Teresa Campos cansada de hablar de ese asunto y evitó responder. No obstante, el presentador del espacio insistió en el asunto y consiguió finalmente que diese alguna que otra declaración sobre su compañera de profesión.

La matriarca de las Campos afirmó que al haberle hecho una entrevista a la presentadora de 'Sorpresa Sorpresa', ella tenía que corresponderla con otra. De todas formas, confesó que si Isabel Gemio volvía a pedirla volver a hacer otra entrevista no iría: "Yo no tengo rencor a nadie, pero no me gustan las entrevistas que ella hace". Jorge Javier Vázquez defendió la opinión de María Teresa: "¡Lo que has dicho! A mí tampoco me gustan", aseguró el conductor de 'Sábado deluxe'.

Su entrevista con Pedro Sánchez

Durante su paso por el programa del 30 de enero, María Teresa Campos recordó la entrevista que le hizo a Pedro Sánchez al comienzo de su carrera política: "En uno de estos platós entrevisté a Pedro Sánchez. Me gustó mucho, se me quedó clavado las cosas que me dijo. Que él quería dedicarse a la política, pero que quería antes saber... Y que se fue a la Unión Europea, aprendió varios idiomas, trabajó en la Unión Europea. Y cuando ya pensó que se había forjado en eso, pues entonces se metió en un partido que le era afín. Y hoy es el presidente del Gobierno. Le ha tocado lo que le ha tocado. Y me gustaría sentarme frente a él, y hablar con él", aseguró la presentadora.