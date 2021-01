María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez sellan la paz tras su polémico enfrentamiento

La vuelta de María Teresa Campos a Telecinco ha sido definitiva. Después del fuerte enfrentamiento que tuvo con Jorge Javier Vázquez hace cuatro meses en 'Sábado deluxe', la comunicadora volvió a visitar el espacio sola y explicando los motivos por los que se enfadó tanto en aquella ocasión. El presentador y la matriarca de la familia Campos tan solo habían mantenido contacto por medio de mensajes, pero el 30 de enero se volvieron a ver las caras después de toda la polémica que trajo su anterior entrevista.

Nada más comenzar el reencuentro, el conductor del espacio preguntó a la invitada si pensaba que la pelea que tuvieron era la "definitiva" en su relación. En esta ocasión, María Teresa Campos tenía el hacha de guerra guardada y admitió que ella nunca tuvo ese tipo de ideas: "Yo nunca he pensado eso, también te digo que amores queridos, amores reñidos". Esto dio pie a que la presentadora confesase el motivo por el que estuvo tan tensa en la anterior entrevista. La matriarca de las Campos acudió al espacio en aquel momento para contar que estaba sufriendo acoso.

"Una vez hubo un hombre que se hizo pasar por mi expareja, utilizaba una palabra que solo sabía él. Le dije: 'Evidentemente te estás haciendo pasar por quien no eres, pero la policía no es tonta'", narró la comunicadora, quien quiso explicar todo este asunto durante su anterior entrevista en 'Sábado deluxe'. No obstante, el presentador del espacio no le dejó hablar lo que provocó que la invitada finalmente explotase por completo: "Ya iba de los nervios por lo que me estaba pasando y entonces fue cuando dije tonterías", admitió la comunicadora.

"El ictus me lo provoqué yo"

Después de repasar todo lo relacionado con la polémica pelea que tuvieron Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos, la comunicadora recordó el motivo por el que tuvo el infarto cerebral: "El ictus me lo provoqué yo misma por agobiarme demasiado. Después de eso, ahora, cuando me enfado por algo me da mucho miedo, no debo alterarme ¿Tú crees que yo, que he sufrido eso, te voy a decir que te va a dar eso a ti?", confesó la periodista. No obstante, Jorge recordó que la comunicadora mencionó que se iba a quedar solo y que ni si quiera su expareja le quería: "Lo dije en un momento del maldad. Pero jamás le desearía a nadie eso. Lo hice mal, lo siento y aquí estoy".