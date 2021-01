El enfado de María Teresa Campos al hablar de Isabel Gemio en 'Viva la vida': "No he venido a esto"

La tarde del sábado 23 de enero, 'Viva la vida' contó con la visita de María Teresa Campos. La presentadora se presentaba así para una entrevista ante las cámaras, por primera vez desde que se desató su conflicto con Isabel Gemio a raíz de la tensa entrevista que ambas protagonizaron en el canal de Youtube de la extremeña. El encuentro, de hecho, acabó tan mal que incluso Campos tildó a su antigua colega de "gilipollas", además de lanzar otras duras críticas contra ella en una llamada con el equipo de 'Sálvame'.

María Teresa, muy seria durante su entrevista con Emma García en 'Viva la vida'

El asunto era una de las cuestiones que Emma García quería tratar durante su encuentro con Campos, aunque no al principio, tal y como acabó sucediendo cuando María Teresa señaló que "no he querido contestar a nadie" sobre el tema. "Creo que ha habido un documento maravilloso para saber la verdad, que es cuando se pone mi entrevista y la otra entrevista. Y lo agradezco mucho", añadió la comunicadora, para después confesar que "no me gustaría que el tema esta tarde fuera este, porque he venido a encontrarme contigo, que te aprecio y lo sabes de siempre". "No me gustaría que fuera el principio ni el primer tema, porque tengo muchas más cosas", aclaró Emma, ante la tensa actitud de la entrevistada. "Ya se ha hablado suficiente, a ella le han dicho muchísimas cosas", recalcó la Campos, tajante, tras lo cual defendió que "tampoco hay que linchar a una persona y yo quiero que la dejen tranquila, porque no ha matado a nadie. Hemos tenido un desencuentro y santas Pascuas".

Campo calificó el tratamiento de su enfrentamiento de "demasiado exagerado", aunque comprendía que "la gente se quede colgada de las cosas, pero se ha vendido excesivamente y tampoco era para tanto". Tras repasar lo que había ocurrido, desde la tensa entrevista entre Gemio y Campos, hasta la respuesta que la primera dio a la segunda tras sus críticas, Campos volvió a recalcar en que "lo primero que he dicho es que yo no venía a esto". "Bueno, este es uno de los temas. Yo quería empezar con otra cosa", aseguró García, ante las continuas insistencias de la invitada, quien se cruzó de brazos, en actitud enfadada. "Ahora el titular es: 'María Teresa ha ido a contestar...'. ¡No! No, porque me cabreo. No he venido a eso. He venido por Emma, porque tengo muchas cosas que agradecerte", declaró Campos, tajante. La comunicadora indicó entonces que "este asunto hay que terminarlo, pero ya no por mí, sino por ella".

"¿Por qué le tengo que pedir perdón?"

María Teresa Campos, durante su entrevista con Emma García en 'Viva la vida'

Además de hablar del conflicto con Gemio, Emma también abordó la última disputa de María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez, cuando la entrevistada visitó 'Sábado deluxe' a principios de octubre de 2020. "Yo estoy bien con él, no sé si él está bien conmigo", manifestó María Teresa, quien afirmó que "yo lo pasé mal, porque no podía hablar de lo que había ido a hablar". "Para mí, tenemos la misma relación que antes. En algún momento él ha dicho tonterías y yo también", defendió la invitada.

Sin embargo, cuando Emma quiso saber si le había "pedido disculpas" al presentador, regresó la tensión y el enfado a Campos. "¿Por qué le tengo que pedir perdón? Yo no he podido explicarme y tengo guardada esa explicación", declaró la veterana presentadora, tras lo cual confesó que "ni me sentí orgullosa ni me siento culpable de nada". Campos llegó incluso a asegurar, muy convencida, que "yo no me acuerdo de eso" cuando Emma le mencionó la "traca final" de la entrevista con Jorge Javier, en la que la comunicadora había insultado al catalán llamándolo "gilipollas" o "tonto", lo que había acabado colmando la paciencia de Vázquez.