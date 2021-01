María Teresa Campos regresa a televisión con 'La Campos móvil' en Mediaset

Han pasado varios años desde que '¡Qué tiempo tan feliz!' llegase a su fin en Telecinco. Desde entonces, María Teresa Campos ha colaborado en distintas secciones de programas de la cadena, ha iniciado su propio canal de YouTube e incluso protagonizó su propio reality, 'Las Campos'. Ahora, Campos volvería al grupo Mediaset con un programa propio: 'La Campos móvil'.

'La Campos móvil', el nuevo programa de María Teresa Campos en Mediaset

"Quedarse quieta no es una opción". Con esta declaración de intenciones anuncia María Teresa Campos su regreso a la televisión, tan solo unas semanas después de protagonizar una sonada polémica debido a su entrevista con Isabel Gemio. La presentadora vuelve a la pequeña pantalla con un formato creado por La Fábrica de la Tele ('Sálvame') que promete no dejar a nadie indiferente.

'La Campos móvil' se presenta como un programa de entrevistas con un curioso giro: su presentadora conversará con sus invitados durante un recorrido por distintas localizaciones dentro de un camión transparente que recorrerá las calles. Entre los invitados se encontrarán conocidas personalidades de los ámbitos artístico, político, cultural, social, etc, a los que someterá a sus preguntas a la vista de los viandantes.

María Teresa Campos, siempre presente

Aunque no gozase de un formato propio, la presentadora no llevaba excesivo tiempo sin dejarse ver por programas del grupo Mediaset. Una de sus últimas intervenciones en un programa de la cadena fue con su reciente entrevista en 'Viva la vida'. Allí protagonizó una nueva polémica al mostrarse reacia a responder varias preguntas de la presentadora, Emma García, e incluso no atender debidamente a las recomendaciones sanitarias.