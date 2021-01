María Teresa Campos se salta el distanciamiento social y Emma García enloquece: "¡No toques!"

El 23 de enero tuvo lugar la reaparición televisiva de María Teresa Campos, después de haber protagonizado incómodos momentos durante sus anteriores entrevistas. La comunicadora acudió a 'Viva la vida', espacio en el que colaboran sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, así como su nieta, Alejandra Rubio. La veterana presentadora recibió numerosas preguntas sobre las últimas polémicas que había protagonizado con Jorge Javier Vázquez e Isabel Gemio, algo que no le gustó, pero eso no evitó que durante su despedida del programa, quisiese acercarse cariñosamente a los colaboradores.

María Teresa Campos y Emma García en 'Viva la vida'

Aunque durante el programas no llevan mascarilla, los colaboradores de 'Viva la vida' procuran mantener una distancia adecuada para evitar los contagios de covid-19. No obstante, a la matriarca de las Campos se le olvidó por completo y cuando terminó su entrevista cogió de la mano a Emma García para dedicarle unas bonitas palabras: "¡Te quiero!", abrió los brazos María Teresa Campos con intención de abrazar a García, quien inevitablemente tuvo que negar el gesto: "No te puedo besar".

Aunque Campos comprendió a la presentadora, la comunicadora decidió acercarse a cada colaborador del espacio para despedirse mientras les tocaba el brazo: "No os toquéis, por favor", avisó de nuevo Emma García preocupada en varias ocasiones. La entrevistada se puso la mascarilla, pero continuó acercándose a los colaboradores. "¡María Teresa!", espetó la presentadora de 'Viva la vida' hasta que avisó a un compañero del equipo para que se llevasen a la invitada: "Dile que no toque a nadie, que no podemos hacer eso", recalcó García.

"DILE QUE NO TOQUE A DADIE".

Mª Teresa es una señora de 80 años, población de riesgo total, pero parece que en la tele no hay virus. Y da igual que se hayan hecho un test por la mañana. ¡Si los expertos siguen recomendando mascarilla a gente vacunada!pic.twitter.com/CRolQ7rsdY — Lázaro ???? (@Eurolazaro) January 24, 2021

Afectados por la covid-19

'Viva la vida' es uno de los programas más afectados por la covid-19. La propia Emma García estuvo contagiada y tuvo que permanecer unas semanas de baja, mientras que Sandra Barneda la sustituía. Diego Arrabal, conocido colaborador del programa, se encuentra hospitalizado por coronavirus: "Me sale del corazón avisaros que este virus no es broma. Lucharé hasta que no me queden fuerzas", publicó el paparazzi en sus redes sociales tras su ingreso.

Acordándose de su compañero, Emma García quiso mandar un emotivo mensaje deseando su pronta recuperación: "Te mandamos todo el cariño del mundo, no sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y lo que te echamos de menos. Recibe un abrazo enorme de parte de todo el equipo de 'Viva la vida' y de todos tus seguidores ¡Ánimo compañero, que lo vas a lograr!".