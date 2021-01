'Sálvame' le ofrece a Carmen Borrego suceder a María Teresa Campos como la defensora de la audiencia

El clan de las Campos, a excepción de Alejandra Rubio, conoce lo que es trabajar en 'Sálvame'. Sin embargo, y tras diversos motivos, las tres acabaron abandonando el programa. Sin embargo, parece ser que al programa de Telecinco no le importaría que la más joven de las hermanas regresara después de la entrevista que le concedió a Mila Ximénez para Lecturas en la que aseguraba que tiene pánico a algunos colaboradores.

'Sálvame' le ofrece trabajo a Carmen Borrego

Jorge Javier Vázquez, en nombre del programa, lanzaba el siguiente comunicado a la colaboradora de 'Viva la vida': "Carmen Borrego que estás en tu casa, te vamos a proponer algo en firme, que cojas el testigo de tu madre y te conviertas en la defensora de la audiencia de 'Sálvame'". Además, el presentador aseguraba que no era una broma de la dirección, sino "una proposición en firme", mandándole un audio por WhatsApp para confirmarle que no era una broma.

María Patiño y Kiko Hernández se defienden

En la entrevista en el citado medio, Carmen Borrego acusaba a María Patiño de haberla tratado con inquina y la consideraba, junto a Antonio David Flores y Kiko Hernández, como una de las peores personas de 'Sálvame'. La colaboradora se mostraba enfadada por el doble rasero de la hija de María Teresa Campos, puesto que afirmaba que "si la veis en 'Sábado deluxe', me comió la boca desde el principio", asegurando que ya había hecho frente a las acusaciones que le planteaba en la revista.

Por otro lado, Carmen Borrego acusaba a Kiko Hernández de haber intentado provocar una crisis entre ella y su marido, además de "hablar lo más grande" de ella y luego pedir disculpas. El colaborador explicaba que ya se imaginaba que hablaría de él a través de una exclusiva, como había vaticinado en el pasado cuando fue ella misma quien negó que fuera a hablar de Jorge Javier Vázquez o del problema con la matriarca de los Campos en una revista y no en 'Viva la vida', su programa. "Poco has dicho para lo poco que he dicho yo", comentaba Hernández, quien es uno de los rostros más críticos con ella.