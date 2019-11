María Teresa Campos vuelve a televisión para asistir a su propio funeral en 'El cielo puede esperar'

Tras su sonada salida de Telecinco, María Teresa Campos vuelve a televisión y lo hace en clave de humor. La mítica presentadora será la protagonista de su propio funeral en una entrega de 'El cielo puede esperar', programa producido por Lacoproductora que se emite en #0 de Movistar+ y que actualmente prepara su segunda temporada. María Teresa participará en las grabaciones que echarán a andar antes de final de año, según informa Yotele.

María Teresa Campos, protagonista de 'Las Campos'

Las últimas apariciones "oficiales" de la matriarca de las Campos se remontan a su papel de presentadora en '¡Qué tiempo tan feliz!'. María Teresa abandonó el programa de las tardes de fin de semana en Telecinco en 2017. Toñi Moreno tomaría pronto las riendas de un formato similar: 'Viva la vida'. Por su parte, en septiembre de 2018 se emitió el último capítulo de 'Las Campos', el reality que compartía con sus dos hijas, Terelu y Carmen Borrego, que decididamente no volverá a la parrilla de Mediaset.

Su última entrevista en televisión fue la que concedió a 'La resistencia'. Junto a David Broncano destapó su lado más desenfadado, lo que ha provocado la llamada de #0 pocos meses después. Según apunta Yotele, la cadena que dirige Fernando Jerez quedó tan sorprendida con el perfil cómico de María Teresa que le propuso participar en este programa.

En estos meses de inactividad televisiva, María Teresa no ha dudado en cargar duramente contra Mediaset: "Me dejaron en casa, me ha hecho un daño profesional irreparable", confesó en una entrevista a la revista Lecturas, donde explicó su adiós a Mediaset. "Antes de que venciera mi contrato, quise renovarlo para que no hubiera problemas". Sin embargo, desde el grupo audiovisual le dijeron que era demasiado pronto "para entrar en negociaciones". Ella esperó, pero las conversaciones nunca llegaron. "Si un documento pone que se me contrata durante dos años como presentadora y colaboradora no es para que te dejen en tu casa", denunció en su día.

Siguiendo los pasos de Resines

El cantante Leiva fue el encargado de abrir la veda en esta serie de funerales cargados de humor. En la primera temporada, 'El cielo puede esperar' acogió los sepelios de televisivos tan conocidos como Arturo Valls, Patricia Conde, Xavier Sardà y Antonio Resines. También "vivió" su propio funeral la actriz y cantante Ana Belén. María Teresa dará el relevo a todos ellos y a sus 78 años podrá volver a demostrar su vis cómica.