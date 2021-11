Mariah Carey se suma a la moda de lanzar menús con McDonald's

Mariah Carey ha decidido colaborar en un nuevo y sorprendente proyecto. La cantante ya calienta motores para su época favorita del año: la Navidad. En esta ocasión, Carey forma parte de una campaña de McDonald's, en la que aparece presentando su particular menú. Dicha promoción no ha pasado desapercibida para el público, quienes no han dudado en compartir esta idea.

Mariah Carey, en el spot de McDonald's

La diva estadounidense vuelve a inundar las redes con el espíritu navideño. En el spot publicitario de la conocida empresa, se puede escuchar de fondo su icónico "All I Want for Christmas is You". Además, la artista aparece con un atuendo de lo más acertado, un despampanante vestido rojo. La intérprete señala que cada día se ofrecerá un producto gratis a través de la aplicación, por compras mínimas de un dólar, habiendo sido estos artículos seleccionados de la carta por ella.

La cadena de hamburguesas pondrá en marcha esta singular campaña a partir del 13 de diciembre, finalizando el 24 del mismo mes. La empresa ha sido la encargada de anunciar dicha colaboración: "Mariah ha vuelto para la temporada navideña y esta vez, trae un menú completo con ella". Asimismo, la cantante utilizó su cuenta de Twitter para animar a sus seguidores a consumir en estos señalados restaurantes: "Esta temporada de vacaciones en McDonalds, no consigues el menú de Mariah... ¡Consigues un menú completo!".

El McMenú de Aitana

La colaboración de Aitana con la conocida marca de hamburguesas estuvo cargada de polémica. La cantante recibió críticas por ser celíaca y no poder comer los productos que promocionaba, lo que enfadó a los consumidores. Sin embargo, esta explicó que le comunicaron su intolerancia al gluten después de haber firmado el contrato con la compañía.