La salud mental es uno de los grandes retos a los que debe enfrentarse la sociedad contemporánea; de hecho, fue un asunto que tuvo especial relevancia en el Congreso de los Diputados. Precisamente, Marina Yers ha sido una de las influencers que ha padecido una dolencia relacionada con este aspecto y no dudó en darlo a conocer. Meses más tarde, la influencer se ha reincorporado a 'Sobreviviré: After Show' y ha contado cómo se siente.

Marina Yers, en 'Sobreviviré: After Show'

La tarde del lunes 30 de agosto vino acompañada de una nueva entrega del formato conducido por Nagore Robles en Mitele Plus. Marina Yers entró eufórica y bailando al set de grabación, alegrándose de volver a 'Sobreviviré'. Poco después, comenzaron a hablar sobre el tema en cuestión: "¿No te acuerdas del motivo, es algo que te acompaña desde hace mucho tiempo, te dan episodios...?", cuestionaba la presentadora.

El estado de salud de Marina Yers no ha pasado por sus mejores momentos, con momentos muy complejos que incluso le llevaron a necesitar tratamiento: "Que te dé un episodio como lo que me dio a mí es muy chungo", aseveró. Poco a poco, comenzó a sincerarse y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos: "Yo creía que había algo en la casa que me estaba atormentando. Imagínate la desesperación. Llegué a querer tirarme por un segundo piso", sentenció.

Tratando de quitarle un poco de dramatismo al grave asunto, la influencer contó una anécdota que vivió mientras estaba ingresada. Cuando tocaba el turno de la comida, el resto de pacientes tomaban asiento en el lugar donde estaban escritos sus nombres. Fue entonces cuando Marina vio que uno de los papeles ponía Rosalía y pensó que se trataba de la cantante. Poco después averiguó que no tenía nada que ver: "Me descojoné".

El momento en que surgió todo

Antes de romper a llorar, Marina quiso contar el lugar en el que se dio cuenta que algo grave estaba ocurriendo: "Me pilló con mi ex, en México. Me había montado como cuarenta mil historias de que él era malo conmigo", explicó. A continuación, vio conveniente aclarar que él había sido la persona que más había querido en su vida, pero justificó su decisión de viajar a España: "Con un brote, eres ajeno a la realidad, te formas tu propia realidad".