La reacción de Belén Esteban al despido de Marta López de Mediaset

Marta López se ha convertido en una de las indiscutibles protagonistas del verano en televisión. La colaboradora días atrás fue despedida fulminantemente de Mediaset España por tener una "actitud públicamente irresponsable (...) al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19". Y es que su positivo en COVID-19 provocó que parte de los equipos de 'Sálvame' y 'Ya es mediodía' tuviesen que ponerse en cuarentena ante el riesgo de haber sido contagiados.

Marta López y Belén Esteban

Pues bien, sobre el tema se le ha preguntado a Belén Esteban en la puerta de su casa. La Princesa del Pueblo ha regresado ya a Madrid tras pasar unos días de vacaciones en Tenerife y entre las cuestiones que ha tenido que responder se encontraba su opinión acerca de dicho despido. En unas declaraciones recogidas en Lecturas, Belén no ha querido mojarse en absoluto y se ha justificando diciendo "llegué el otro día y me he enterado por encima (...) cuando estoy de vacaciones, desconecto por completo de todo". Es evidente que la colaboradora sí sabe lo que ha pasado pero parece que por ahora no quiere hablar públicamente de ello.

Paralelamente, la periodista que le ha entrevistado se ha cuestionado si el texto que días atrás compartió en Instagram en el que dejaba claro que se había realizado las pruebas del COVID-19 y eran negativas eran una respuesta a lo que había pasado con López, para evitar cualquier tipo de especulación. "Yo no me tengo que comparar con nadie, y es que de verdad lo digo, no voy a hablar", ha respondido tajante la colaboradora. "Me quedan pocos días para volver, y cuando vuelva, me enteraré de todo (...) ya preguntaré. Pero es que yo cuando estoy de vacaciones, desconecto", ha sentenciado visiblemente indignada ante la insistencia de la periodista.

La crítica a la seguridad en los aeropuertos

Más allá de esta entrevista, Belén Esteban está de actualidad por unas polémicas declaraciones que ha realizado en el aeropuerto en su vuelta de Tenerife. "Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto" ha afirmado tajante ante un reportero de Gtres. Esta ha criticado no haber sido sometida a ningún tipo de test ni control exhaustivo; unas palabras que Ignacio Aguado, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha utilizado para cargar contra el Gobierno. "Belén Esteban tiene razón. No hace falta ser ni de izquierdas ni de derechas para darse cuenta de que las medidas de seguridad de Barajas son 'de chiste'", ha tuiteado este.