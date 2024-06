Marta Riesco aborda su "as bajo la manga" y explica cómo fue la llamada con Rocío Carrasco

Por Toño García Rodríguez |

El lunes 10 de junio, solo una semana después del estreno de 'Ni que fuéramos Shhh' en Ten, Marta Riesco acudía al plató para ser entrevistada en directo por María Patiño y enfrentarse a las preguntas del colaboradores sobre su testimonio. La periodista no puso ningún impedimento en resolver las dudas sobre cualquiera de los temas relacionados con su relación con Antonio David Flores y sobre una de sus polémicas más populares: la llamada con Rocío Carrasco y el "as bajo la manga".

'Ni que fuéramos shhh'

"Yo recibo una llamada de Luis Pliego (director de la revista Lecturas) donde me dice que está con una persona y entonces ahí", comenzaba explicando la invitada a los colaboradores del antiguo ' Sálvame '., continuó desarrollando Riesco, que detallaba su reacción ante esta propuesta: "En ese momento, que estamos como estamos,".

No obstante, no fue su madre la única persona con la que la periodista contactó: "Llamo a los abogados de Antonio David, porque él ya me tiene bloqueada, no tengo manera de hablar con él". Tras esto, María Patiño destaca el cambio de actitud de su expareja: "Después de esta llamada vuelve y te desbloquea... Importante". Dos semanas después, en las que la periodista se mantuvo a la espera de que algún programa hiciese uso de esa llamada, recibió instrucciones de una persona cercana a Antonio David Flores.

"Me llama su abogado y me dice que si yo le quiero a él, si estoy enamorada, tengo que contar esa llamada", reveló Marta Riesco, que habló inmediatamente con su madre y esta le suplicó entre lágrimas que no lo contase: "Como en ese momento estaba loca perdida, colgué a mi madre, porque lo único que quería era que esa persona me quisiera como le quería yo". Nada más revelar esta información, se produjo un pequeño rifirrafe en plató entre María Patiño y la invitada, acerca de las palabras que utilizó para dar la noticia en 'Ya son las ocho'.

El as: un mensaje

"¡No es verdad que Rocío Carrasco participe jocosamente en esa conversación!" estalló entonces Patiño, que consideraba falso el relato de la periodista. No obstante, Riesco quiso demostrar su versión y desveló el mensaje que Luis Pliego le envió después de la llamada: "Entiendo que te hayas sentido incómoda". En ese momento, los colaboradores se mostraron de parte de la invitada y dieron por zanjado el tema de la llamada, al menos de momento.