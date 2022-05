La apresurada transformación de Marta Riesco a personaje público vuelve a dejarnos un capítulo más en esta espiral de acontecimientos. Pese a estar en la feria de Sevilla paseando el micrófono de 'El programa de AR' por las casetas, la reportera ha vuelto a sorprender mientras pedía ayuda a la Policía Nacional a través de Instagram, con graves acusaciones a la productora de 'Sálvame'.

Marta Riesco, pidiendo ayuda a la Policía Nacional

La también colaboradora de 'Ya son las ocho' sigue sin mostrar ese "as" que guardaría bajo la manga y que demostraría que habló con Rocío Carrasco. Riesco acusó sin mostrar prueba alguna, mientras la andaluza tuvo que comparecer para defenderse y aportar las grabaciones de unas cámaras de seguridad que desmontaron por completo la versión de Marta. Días después, la periodista titulada vio conveniente mencionar directamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en sus redes sociales.

Fue durante la tarde del 5 de mayo cuando Riesco fotografiaba un tejido rosáceo y escribir lo siguiente: "Por favor, pido a la Policía Nacional que me ayude con la campaña de acoso que me está haciendo La Fábrica de la Tele. No puedo más. Estoy en tratamiento por su culpa y ahora me encuentro en el hotel con un ataque de ansiedad y sin estar con los míos. Ayuda, por favor, ante todo esto. Tomen medidas ya".

Como apunte, la cuenta oficial reporta un mensaje cada vez que se les menciona: "Policía Nacional no puede recibir tu mensaje porque no permite nuevas solicitudes de mensajes de cualquier persona". Cabe destacar también que Marta Riesco confirmó a los compañeros de la prensa que ese mismo día había desayunado en el hotel donde se hospeda junto a Antonio David Flores. ¿Por qué razón no habría podido estar presente para apoyar incondicionalmente a la reportera?

'Sálvame' se plantea dejar de hablar de ella

Una de las reflexiones más comentadas en 'Sálvame' tiene que ver con dar voz a este tipo de personajes, "ensuciando" el relato de Rocío Carrasco. Precisamente, el formato de la franja vespertina de Telecinco avisó a navegantes, comunicando seriamente un planteamiento. De esta manera, fue Terelu Campos quien miró a cámara para decir que la cúpula del espacio estaría a punto de no volver a tratar el idilio de Marta Riesco y el exmarido de Rocío Carrasco.