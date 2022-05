La trayectoria profesional de Marta Riesco parece estar más tocada que nunca. Es más, la propia Rocío Carrasco ya se atrevió a decir que no ha tenido más minutos de televisión "en su vida". Una hora después de que la andaluza volviese a mostrar sus pruebas para confirmar que nunca existió una conversación mutua, 'Ya son las ocho' da un paso atrás para poner en duda a la reportera.

Marta Riesco, en 'Ya son las ocho'

La vorágine de actualidad que se comenzó a vivir con el mes de mayo vuelve con un capítulo más. Como si de una ficción turca se tratase, Riesco está a punto de perder uno de los apoyos de los que siempre presumía. Los colaboradores de 'Ya son las ocho' dejaron de defender a la periodista; de hecho, no hubo prácticamente menciones a ese supuesto "as en la manga".

Mientras hablaban de las cuestionables declaraciones de Olga Moreno, fue Alexia Rivas quien comenzó a cargar contra su compañera: "A la que menos me creo es a Marta porque me ha demostrado que su palabra no tiene valor". La exsuperviviente volvió a ser del todo clara, censurando sin titubear a Riesco. Sin embargo, la cosa no quedó ahí: "Marta te dice eso y te dice que la Luna es verde", proseguía.

Tras dar paso a un vídeo resumen de los últimos días de la ganadora de 'Supervivientes 2021', la relación de la periodista con Antonio David Flores salió a relucir: "No me extrañaría que se rompa", aseguraba Aurelio Manzano. Asimismo, quiso aclarar que Moreno no puso al andaluz en "tantos bretes" como Riesco. A continuación, la excolaboradora de 'Socialité' volvió a retratar a Marta.

El "miedo", motivo por el que la pareja se habría reconciliado

Respecto al asunto de la polémica llamada de Luis Pliego, Rivas aclaró cuál habría sido la intencionalidad: "Aprovecha lo del restaurante, supuestamente la llamada, para hablar con Antonio David", sentenció. Mientras aseguraba que "esa llamada es clave para volver", hubo un momento en el que salió a relucir el "miedo de lo que pueda contar" y que no dejaría en buen lugar al excolaborador de 'Sálvame'.

A continuación, Manzano pronunció la sentencia definitiva: "Si la ruptura con Antonio David es definitiva, [...] que se agarre los pantalones porque Marta lo destroza". A fecha de publicación de esta noticia, Marta Riesco sigue sin desvelar esas supuestas pruebas que demostrarían que sí habló con Rocío Carrasco, mientras intenta ganar tiempo sugiriendo que acudirá a la Justicia para que se le entregue el bruto de las cámaras de seguridad.