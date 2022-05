La polémica está servida en los platós de Mediaset, con una guerra de productoras que parece estar en pleno apogeo. En medio de esta vorágine de acontecimientos, Marta Riesco asegura que tiene intenciones de acudir a la Justicia. De hecho, lo que quiere la reportera es conseguir que el restaurante de la discordia le facilite las imágenes completas del día de autos.

Marta Riesco

Como era de esperar, Riesco ha dado un paso más para intentar "ganar tiempo". Es más, ella misma ha sido quien ha compartido en Instagram sus intenciones, pero sin revelar ese supuesto "as en la manga" que tendría. "Solo para que lo sepáis. He pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante de ese día y de esa franja horaria al completo", sentenciaba.

La historia proseguía, asegurando una negativa por parte del establecimiento: "No me las dan ni me las quieres enseñar. Tendré que hacerlo judicialmente", finalizaba. Poco tiempo tardó 'Sálvame' en hacerse eco de este mensaje, cargando rotundamente contra ella y también aprovechando para sugerir que es Antonio David Flores quien "estaría detrás" de este nuevo capítulo.

"Puede que se haya denunciado a sí misma"

Jorge Javier Vázquez se mostró del todo incrédulo ante esta afirmación: "¡Ah! Es que igual ha iniciado un proceso judicial", comenzó aseverando. No obstante y antes de confirmar que el formato de La Fábrica de la Tele iba a emitir íntegramente las imágenes, el presentador tiró de sarcasmo: "¡Puede que se haya denunciado a sí misma por mentirosa! ¡Puede que ella entienda que es un peligro para sus compañeros y haya decidido encerrarse y acusarse!", concluyó.