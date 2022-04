Olga Moreno ha hablado tras varios meses de silencio y las reacciones se han podido comprobar en 'El programa de Ana Rosa', donde trabajan tanto Rocío Flores como Marta Riesco. Después de que la primera se despachara sobre lo que siente tras la entrevista, la reportera ha recibido la petición del programa de bajar a plató para puntualizar algunos aspectos del relato de Moreno y de cómo, poco a poco, se va conformando la historia que rodea al triángulo entre Antonio David Flores, su exmujer y su novia.

Marta Riesco y Olga Moreno

Riesco quiere mantenerse al margen, como ya explicó el pasado 25 de abril, por lo que han sido pocas las preguntas que ha respondido. "Por respeto a mi familia y a la de Antonio David, no voy a contestar a si estaba con él antes de que se separaran", se negaba a contestar sobre si comenzó su relación con Flores antes de este se separara. "El delito que hemos cometido ha sido enamorarnos y hemos dado los pasos que teníamos que dar. Mi pareja ha dado los pasos y estoy muy orgullosa".

"Como no puedo entrar, lo que me produce es que todos se llevaran fenomenal y fueran felices. Lo he dicho desde el primer momento, he sido honesta aquí y he dicho que quiero llevar una relación feliz. Me he sentido muy feliz el sábado cuando he llevado una vida normal y el miércoles ha pasado esto", explicaba con cierto pesar la reportera, pues ve cómo el tema de su relación sigue salpicado de polémica.

La pregunta que Olga Moreno le hizo a Marta Riesco

En la entrevista, Olga Moreno ha explicado que debido a un arrebato le pidió a Antonio David Flores que llamara a su novia. Ahí, tuvo una breve conversación con ella. Nadie ha querido desvelar el contenido de esa conversación en la que los tres implicados y Rocío Flores estaban presentes. Sin embargo, Joaquín Prat ha asegurado conocer cuál fue la pregunta que Moreno le hizo a la novia de su marido: "Cariño, ¿tú te estás beneficiando a mi marido?".

Marta Riesco, Joaquín Prat y Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

Ninguna de las dos presentes en plató han querido confirmar ni negar que así fuera, por lo que el presentador mantenía que sus fuentes decían la verdad. No obstante, Marta Riesco sí que quiso aclarar que "en esa llamada, ellos dos ya estaban separados", de modo que no se estaba destapando una infidelidad. Por otro lado, Prat le preguntó si la entrevista podría ser una respuesta al hecho de que Riesco y Flores hayan hecho pública su relación, algo que la implicada no quiso responder, pero que parecía indicar que pensaba que así era.

Pulla a Olga Moreno

Durante la polémica entrevista, Olga Moreno se dirige a Marta Riesco como "la otra", denominación que no dudaron en señalar en 'El programa de Ana Rosa'. "Prefiero ahorrarme cualquier comentario sobre ella. Estoy en otra fase y si me considera la otra, pues así soy para ella", zanjaba la redactora. Eso sí, aprovechaba para aludir al posado de Moreno y Flores en el cumpleaños y las acusaciones vertidas hacia ella sobre que había pactado su posado con su novio para evitar que saliera a la luz una supuesta entrevista tras romper con él: "Ya sabemos quién hizo el posado tras la entrevista".

Por último, y en busca de llegar y contribuir a la paz, Marta Riesco ha asegurado que hará todo lo posible para que "las aguas queden lo menos turbulentas posibles" y que intentará calmar a su pareja si es necesario. La reportera ha aclarado que sabe que eso es lo mejor para ella y para Antonio David Flores, quien tiene que mirar por el bienestar de sus hijos.