Antonio David Flores sigue cargando contra rostros conocidos de Mediaset. Tras su salida del grupo de comunicación parece que se ha propuesto no dejar títere con cabeza y ataca, esta vez, a Carlota Corredera. El ex guardia civil acusa en su canal de YouTube a la presentadora de ejecutar un "feminismo selectivo" e incluso la anima a responderle.

Carlota Corredera, en 'Sálvame'

El exmarido de Rocío Carrasco señala a la gallega y la reta a que se pronuncie sobre lo ocurrido en 'Sábado deluxe' durante la entrevista de Pepe Navarro: "Me gustaría saber ahora qué opinión tiene Carlota Corredera sobre esto. Hermana, pronúnciate, a ver si realmente ahí demuestras tu concienciación sobre la lucha de la violencia de género, o igual te quedas callada y nos demuestras a todos que no te importa absolutamente nada".

El malagueño señaló que Corredera mantuvo durante varios minutos una conversación telefónica en 'Sálvame' con el veterano presentador sin cuestionarlo sobre el episodio "violento" que protagonizó y la sentencia que existe sobre aquello. Además, el marido de Olga Moreno la acusó de hacer un papel defendiendo a Carrasco: "Esa defensa ultranza contra la violencia de género la has olvidado o igual no entraba dentro del guion".

Falta de honestidad

El excolaborador de televisión dedicó todo el vídeo a intentar dejar en mal lugar a la periodista: "Qué poca vergüenza con una sentencia firme. ¿Este es el compromiso que tienes con la violencia de género, con el feminismo?". Asimismo, la acusó de no ser honesta con el público: "Bueno, Carlota, queda claro tu compromiso, queda patente tu compromiso con el feminismo selectivo, con silenciar a las víctimas que no tienen nombres ni apellidos porque no son famosos, porque no generan dinero para vuestro negocio", sentenció.