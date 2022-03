Desde que Marta Riesco confirmara su relación con Antonio David Flores, los programas de Mediaset España comenzaron a desvelar momentos del pasado de la periodista. Uno de ellos fue su faceta como cantante, ya que la reportera intentó representar a España en el Festival de Eurovisión 2010 con la canción "No tengas miedo". Más de una década después, Riesco cumple su sueño e irrumpe en la industria musical.

Marta Riesco y Telecinco lanzan "No tengas miedo" como el primer single de la periodista. Ella misma se ha encargado de comunicarlo en su perfil de Instagram, donde ha reconocido que se sintió "mal" y avergonzada cuando los medios rescataron la canción de la girl band que lideraba, Ilegal.

Portada de "No tengas miedo", el single de Marta RiescoMediaset

"Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa, y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mí, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción. La hice con 18 años, cuando mi sueño era la música. Quizás no sea la mejor canción del mundo, pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo", ha confesado.

Sin embargo, con el tiempo ha podido disfrutar de que la gente la cante y baile: "Me emociona que digáis que os sentís identificados con ella. De repente, hace unos días, sonó el teléfono, era Mediaset... Y hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi alocada vida. ¡Voy a disfrutarla! Ya la tenéis en todas las plataformas y pronto, muy pronto... La sorpresa que esperabais...Y no, no tengáis miedo a ser quienes sois y a ser quienes fuisteis", escribía Riesco.

¿Continuará en 'Ya son las ocho' tras el fichaje de Rocío Flores?

Marta Riesco ha iniciado una nueva etapa en su vida, esta vez como cantante. Pero, ¿se cerrará otra? 'Ya son las ocho' confirmaba el fichaje de Rocío Flores, examiga de la colaboradora. La relación entre ambas es nula desde que se confirmó el noviazgo entre Riesco y Antonio David Flores, por lo que ahora surgen muchas preguntas: ¿Coincidirán en plató? ¿Habrá vetado Flores a la pareja de su padre cuando asista al programa?