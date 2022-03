'Ya son las ocho' reunía a Marta Riesco y Alexia Rivas en plató para hablar sobre cómo cambió su vida a raíz de sus noviazgos con Antonio David Flores y Alfonso Merlos, respectivamente. Las reporteras fueron perseguidas por la prensa, convirtiéndose, sin quererlo, en personajes mediáticos.

Marta Riesco y Alexia Rivas

Rivas afirmaba que hay que "asumir que en el momento en el que te sientas y admites, la gente va a hablar". Riesco no se quedó callada y aseguró que ella solo respondió a una portada porque le "parecía que era lo que debía hacer": "Yo no tengo por qué entrar en algo que no quiero entrar, que es que se metan en mi intimidad, por eso voy por la ley".

Por su parte, Alexia Rivas contaba uno de sus aprendizajes: "Con el tiempo, he aprendido que si abro una puerta y digo ciertas cosas en televisión también estoy dejando que, de otra manera, entren un poco en mi vida y digan cosas", reconocía. Y ahí llegaba el primer hachazo de Riesco: "Claro, pero es la diferencia entre tú y yo, Alexia, que tú la puerta la has abierto, pero yo todavía no", explicaba.

La leonesa le recordaba que había sido ella la que días atrás había afirmado públicamente que quería casarse con Antonio David Flores. Riesco intentaba justificarse, pero terminó atacando de nuevo. "Tú viniste aquí ya con el caso Merlos, yo no. Yo vine aquí porque se me dio la oportunidad", parecía regodearse. Y aunque aclaró que no se lo estaba diciendo para atacarla, agregó: "Yo estoy sentada aquí cuando me pasa todo, yo ya me he ganado este sitio porque ya habían confiado en mí como colaboradora", sentenciaba.

Alexia Rivas recuerda cómo vivió su escándalo

Alexia Rivas calificó como "dramático" todo lo que le tocó vivir después de que saltara el caso Merlos: "Yo me voy a mi casa y estoy un año entero sin ni siquiera paro, sin trabajar, pensando qué otros caminos tomar en mi vida porque yo no quería estar en televisión", reconoció.

Además, la colaboradora afirmó que le hubiera gustado que la "cuidaran tanto" como a Marta Riesco, ya que incluso tuvo que pedir ayuda médica. "Todo ese año fue muy duro, necesité ayuda profesional. Era la primera vez en mi vida que tenía que ir a un psiquiatra para que me ayudara", confesó.