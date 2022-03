La tarde del martes 9 de marzo, aprovechando el regreso de Marta Riesco a 'Ya son las ocho', 'Sálvame' envió a Kiko Hernández en busca de la periodista, a quien encontró en los pasillos de Mediaset. A él se terminó sumando Jorge Javier Vázquez, con quien la colaboradora protagonizó una breve entrevista en la que Riesco no solo confesó sus ganas de casarse con Antonio David Flores, sino que también protestó por el hecho de que el catalán usara el mote de "el Penas" para referirse a su actual pareja.

Jorge Javier habla con Marta Riesco en directo en 'Sálvame'

"Me vais a perdonar, pero no voy a decir nada. Voy ahora a 'Ya son las ocho' y ya contestaré en el programa, que ya vuelvo después de tanto tiempo", contestó Riesco, ante las preguntas de Hernández sobre las críticas que había recibido por pasarse demasiado tiempo en los baños de Mediaset. "A mí no me molesta nada, tengo un sentido del humor increíble que debería aprender bastante gente", aseguró la periodista, negándose a concretar nombres. Una afirmación que demostró minutos después, cuando apareció en el programa de Sonsoles Ónega dentro del baño, decorado como todo un camerino. El programa emitió entonces un vídeo en tono de humor sobre dicha polémica, elaborado por Germán González, momento en el que Vázquez aprovechó para sumarse a Hernández y Riesco.

"Estamos haciendo aquí un asalto. En 'Ya son las ocho' va a contestar a todo, por ejemplo, que han dicho que te casas", señaló el presentador, ante lo que la periodista reconoció que "a mí me gustaría casarme", dejando mudo al catalán. "¿Con él? ¿Tú sabes dónde te has metido?", preguntó Vázquez, sorprendido. "Sí, lo sé", respondía Riesco, tajante a pesar de la insistencia del presentador, quien le preguntó entonces "qué es lo que más te gusta del 'Penas'". "No me gusta que lo llaméis así, eso sí te lo digo. No me gusta que le faltéis al respeto a nadie", replicaba entonces Riesco. "Es una definición, hombre, la alegría de la huerta no es", argumentó Vázquez, ante lo que la colaboradora señaló que "sí que lo es, es muy divertido", despertando una carcajada en el presentador. El catalán le planteó entonces si "quieres que le cambiemos la definición", a lo que Riesco contestó que "con que lo llaméis por su nombre, me parece bien". "No, yo he dicho que jamás volveré a pronunciar su nombre. Lo juro", confesó el presentador.

"Recuerdos al 'Penas'"

"¿Es verdad que 'la alegría de la huerta' te ha impedido ir a verme al teatro?", planteó entonces Vázquez. "No, eso nunca, en la vida me ha impedido nada", aseguró Riesco, quien explicó su ausencia en el espectáculo del catalán "porque le llamas 'el Penas', ¿cómo voy a ir?". El catalán le recordó entonces que "ya te he dicho que lo estoy llamando 'la alegría de la huerta'", lo que no convenció a la aludida puesto que "siempre le estás diciendo cosas que no pueden ser". Asimismo, la madrileña también aseguró que "yo sigo aquí, estoy fenomenal" ante la posibilidad de que se sumara "definitivamente a 'Sálvame'" y negó que fuera a participar en 'Supervivientes'. Ya en la despedida, Vázquez aseguró a Riesco que "lo voy a llamar a partir de ahora 'la alegría de la huerta', ¿vale?", a lo que la periodista accedió con un "venga, me gusta más". No obstante, el presentador enseguida troleó a la madrileña en su despedida, entre risas: "adiós. Oye, recuerdos al 'Penas'".