Tom Brusse revela que Marta Riesco quería liarse con él: "Me hablaba por Instagram"

Miriam Saavedra, Víctor Sandoval y Tom Brusse son los invitados que se han alojado en la recta final del concurso en la casa de 'Secret Story'. Allí ha surgido una conversación entre los celebrities de Telecinco y los concursantes acerca de Marta Riesco, que ha revelado varios detalles muy curiosos.

Tom Brusse y Marta Riesco

El debate giró en torno a las experiencias de los nuevos huéspedes con la reportera, a lo que Brusse tomó la palabra: "Cuando salí de 'Supervivientes', fui a una terraza, subí una historia, y, ¿a quién veo?", escuchaban atónitos el resto de la casa mientras el francés hacía referencia a la pareja de Antonio David Flores. Sandoval respondió: "¿Es cazafamosos? ¿La Riesco quería liarse con Tom Brusse? ¡Qué fuerte!", comentaba sorprendido el colaborador de 'Sálvame'.

Brusse siguió dando todo tipo de detalles sobre la actitud de la reportera, afirmando con la cabeza a la pregunta del colaborador de 'Sálvame': "Me hablaba un poco por Instagram. Vente a 'El programa de Ana Rosa'". Sandoval siguió queriendo curiosear sobre del tema: "¿Ella decidía los contenidos? ¿Y el director qué pensaría?", preguntaba al francés asombrado.

Miriam Saavedra también conocía a la reportera

La ganadora de 'Gran Hermano VIP 6' confirmó a Sandoval que Riesco le perseguía con el fin de obtener más información sobre ella: "Me seguía todo el tiempo para sacar noticias. Me utilizaba mucho. Me da mucha pena". Además, el colaborador quiso sacar información sobre si le gustaba el exmarido de Rocío Carrasco: "Qué va. Yo jamás. Soy muy selectiva. Soy de las personas que piensan que tú eliges de quién te enamoras", respondía Saavedra. El madrileño concluyó: "Muchas veces lo llamas "amor" cuando quieres decir "trepo", en alusión a la reportera.