Marta destapa los supuestos mensajes de Lester en 'El debate de las tentaciones': "Ponía a parir a Patri"

El domingo 1 de noviembre, Telecinco emitió la última entrega de 'El debate de las tentaciones', tras concluir la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', en la que Marta Peñate y Lester Duque volvieron a protagonizar un tenso encuentro ante las cámaras. Una disputa en la que se vio envuelta Patri, extentadora con quien Duque abandonó el reality, y que acabó destapando varias supuestos secretos relacionados tanto con ella como con Lester.

Marta y Lester en medio de una tensa disputa en 'El debate de las tentaciones'

"¿Estás contento con Pinochet?", planteó Marta, en medio de la tensión, a su exnovio, quien respondió con un rotundo "sí". La disputa continuó con ambos enzarzándose a raíz de cómo Lester había criticado el físico de Peñate, quien le echó en cara si "te has visto en un espejo". "Yo no voy de bonito por la vida como tú", replicó el canario, tras lo cual fue calificado de "reventado" por su expareja. "Tú vas de buena, pero empezaste la relación poniéndome los cuernos", acusó Lester, ante lo que Marta, móvil en mano, señaló que tenía guardados todos los mensajes que él le había enviado. "Me has dicho de todo, cosas denigrantes", reprochó la canaria, quien afirmó que Lester incluso "querías volver conmigo".

"Tienes pinta de estar más aburrido con Patricia... tengo cada conversación en la que me la pones a parir", afirmó entonces Marta, en medio de la discusión, señalando su teléfono, en el que "tengo más pruebas que un juez". "Si yo he criticado ha Patricia es porque tuve unos más y unos menos con ella y tomamos caminos diferentes", explicó el aludido, quien concluyó que "ahora estamos muy bien. Es un pasado muy pasado". "Si quieres enseñar, enseña, porque no creo que me haya pasado tampoco", animó Duque. "Este señor ha llegado a decir incluso que se aburre con Patricia debajo de las sábanas y que es un palito", declaró Marta, quien a pesar de todo reconoció que "de eso no tengo pruebas, pero tengo gente que me lo puede afirmar". La tensión entre la expareja, de hecho, no parecía rebajarse en ningún momento, tal y como había ocurrido en su reencuentro, tres meses después, provocando que se lanzaran de nuevo acusaciones sobre lo mal que ambos lo habían pasado durante sus once años de relación.

Las supuestas mentiras de Patri

Además, en medio del debate, tanto Inma Campano como Melodie Peñalver aseguraron que Patri habría estado manteniendo contacto con Cristian Jerez, el primero de los participantes con quien mantuvo una relación más estrecha antes de decantarse por Lester. Unas declaraciones que provocaron las risas de la extentadora y de Lester, quienes defendieron mantener una estrecha amistad con Jerez, antes de que Campano añadiera el hecho de que Patri había intentado quedar con Cristian apenas unos días antes, algo que Duque desconocía. Incluso Marta acabó desvelando el hecho de que Dani le había contado que la extentadora le había invitado a su habitación tras concluir el reality. "Esa propuesta se hizo. Patry quería pasar un rato más esa noche y tomar una copa en la habitación. No creo que Patri quisiera algo conmigo, al menos a esa hora. A lo mejor más tarde, sí", manifestó el aludido. Unas palabras ante las que Patri defendió que "no tenía ningún tipo de intención contigo", dado que había pasado una mala noche, llorando.